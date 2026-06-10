竹北市長跟王婉諭「綠黃合」？王世堅喊「樂觀其成」：政治走向蠻一致

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中執會前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨今（10）日徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，外界也關注竹北市長後續佈局，是否可能「綠黃合」由時代力量黨主席王婉諭出戰？民進黨立委王世堅則認為，王婉諭過去在立院的表現非常好，相信大家有目共睹，而王婉諭的政治走向，從過去到現在都跟民進黨其實蠻一致的，「所以如果跟王婉諭合作，我相信這是大家樂觀其成的。」

王世堅今日出席中執會前受訪，針對竹北市是否可能「綠黃合」，覺得王婉諭是一個好人選？王世堅則表示，王婉諭過去在立院的表現非常好，相信大家都有目共睹，她對於弱勢、身障者福利，還有教育議題、環保議題都非常關注，她在立法院的表現，現在大家都查得到。

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王世堅認為，事實上，王婉諭的政治走向，從過去到現在都跟民進黨其實蠻一致的，雖然在一些政策上的見解，還是可能有點不同，但大方向是一致的，「所以如果跟王婉諭合作，我相信這是大家樂觀其成的。」

鄭朝方在下午的提名記者會中也被問及此事，他則回應，在縣長佈局完成之後，接下來會持續徵詢各鄉鎮市長，未來會持續推進，目前縣議員部分則已經大致提名完成。



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