竹北市長還要藍白合？柯文哲：我們也沒有辦法等它啊

民眾黨日前徵召新竹市副市長邱臣遠（前排左3）參選新竹縣竹北市長。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨創黨主席柯文哲今（12日）陪同黨籍竹北市長參選人邱臣遠等人站路口，對於國民黨竹北市長黨內初選，共有4名參選人，競爭激烈，今天開始一連三天進行全民調，柯文哲受訪被問及是否還會談「藍白合」，他直言「我們也沒有辦法等它啊」，並指黨對黨談判是黨主席黃國昌、黨秘書長周榆修會處理，支持唯一參選人則是他的責任。

柯文哲下午4時陪同邱臣遠站竹北市文興路、自強南路口，柯說，今天做很多事，先去南門醫院上外科醫院會，拿了2個學分，再回家看媽媽，然後在這裡站台幫忙，晚上再回去跟媽媽聊天。

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被問到竹北市長是否沒有要藍白合，柯文哲回稱，「我們也沒有辦法等它啊」，並指他覺得是黨對黨談判，「當然是黃國昌跟周榆修會去處理」，支持唯一參選人是他的責任，「我現在工作就是全台灣到處去輔選」。

邱臣遠則表示，柯文哲今天來竹北幫所有黨籍參選人輔選，站在竹北市文興路、自強南路口，主要在新竹地區的交通是非常重要的議題，並提到明天新竹會有一個新民眾新竹隊誓師大會，全新竹縣市大概會有17位參選人，包括竹北市長、議員、市民代表、里長等都會一起，柯文哲、黃國昌都會到場。

邱臣遠指出，這次也提出治理鐵三角概念，新竹縣市包括新竹市長高虹安及支持國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市長則是由他代表，希望不管在縣市治理的層級，還是在選戰上的考量，都是最棒的勝利方程式，「我也會是藍白最大的公約數」。

邱臣遠強調，他本身有過去中央立法院的經驗、地方治理的實際執政成績，是這次民眾黨非常負責任推出候選人，希望大家可以支持。

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