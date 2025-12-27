竹北市長鄭朝方團隊打拼三年感恩分享會「提交成績單」

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹縣竹北市公所24日在享平方影廳，舉辦「三週年市政感恩分享會」，邀請代表會主席林啟賢率代表們、里長及各界貴賓齊聚一堂，回顧三年來的市政成果，共同展望城市下一階段的發展藍圖。活動在《不可能的任務》主題音樂中揭開序幕，鄭朝方全身勁裝登場，強調市政成果交由市民打分數，每項政策與建設都對準城市真正的需求，精準回應問題，讓改變成真！活動並結合「攝影比賽暨頒獎典禮」，透過鏡頭記錄竹北的幸褔改變。

影立方最大贏家沈盈鴻偕妻女參加頒獎典禮，手捧雙獎座與鄭朝方市長合影，直呼竹北人真的好幸福！（圖/記者黃溎芬翻攝）

以「Mission Impossible」為分享主軸，分享四個階段的城市進化歷程。第一年「定向啟動 0-1」，針對過去缺乏整體規劃的基礎建設，重新建立方向與章法，並以創新與美學為核心，打造城市質感。第二年「急起直追 1-10」，將累積多年的問題轉化為設計解方，逐步形塑「美學與機能並進」的城市樣貌，從人行道、路燈、公共活動到城市空間，建立起有系統、有溫度的城市風格，政見實踐率更高達91%。第三年進入「超越向前 10-100」，各項規劃成果全面展開，建設與設計陸續落實，從一座公園、一條道路、一盞竹北燈開始，讓城市進化不再只是藍圖，而是能被看見、被感受的日常風景。展望第四年「未來竹北365 100-∞」，強調不以短期政績為目標，而是為城市長遠發展準備三大禮物，包括全市路燈汰換為LED燈、東區市場（水岸市集）動土，以及翻轉西區的六大建設陸續啟用與動土，涵蓋豆仔埔公園暨新建地下停車場、白地公園、蓮花公園與鳳崎步道、新月聽海天台與月廊，以及澎湖窟等，持續推動區域平衡與生活品質提升。

鄭朝方市長特邀神秘嘉賓影星湯蘭花，擔任攝影比賽頒獎人。（圖/記者黃溎芬翻攝）

活動也再度結合「攝影比賽暨頒獎典禮」，評審首席邀請素有「光影魔術師」美譽的在地攝影家許釗滂擔任，他分享眼中不同角度的竹北城市風景，表示拍遍全台灣，還是自己的家鄉竹北最美。賽事分為手機組、數位相機組，專業組則細分為人行空間、清潔隊、停車場、市場、公園等主題，完整呈現市政建設與市民生活交織而成的城市樣貌。神秘嘉賓「竹北最美市民」影星湯蘭花也應邀出席，擔任公園頒獎人。她定居竹北7年開心表示，這裏是最棒的城市，她每天都會去離家最近的水圳公園，快樂開心漫漫遊走。

竹北市代表會主席林啟賢率各界貴賓，在享平方影廳見證不可能的任務。（圖/記者黃溎芬翻攝）

竹北定居了35年的沈盈鴻平日在水源市場內，擺攤賣雞肉口碑生意非常好。他是這次攝影比賽的最大贏家，帶著妻子和女兒一起參加頒獎典禮，手捧雙獎座與鄭朝方市長合影，在公園組和停車場組榮獲雙料冠軍，作品〈推向未來的手〉和〈向光而行〉，獲評審團一致肯定，他激動地表示，好像在走星光大道，住竹北真的好幸福！

