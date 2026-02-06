竹北市長鄭朝方清潔隊美學改革成典範 「部長出任務」彭啟明親訪竹北解密盛讚

竹北市長鄭朝方清潔隊美學改革成典範，環境部長彭啟明之「部長出任務」，親至竹北竹北解密盛讚。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

傳統印象中穿梭巷弄的垃圾車，在竹北市係流動的城市風景。環境部長彭啟明日前在一次造訪中，被竹北清潔隊名不虛傳的「進化」深深吸引，決定再次下鄉到竹北，化身Youtuber執行「部長出任務」計畫，親自解開這場從內至外的升級方程式。

竹北市長鄭朝方表示，上任以來致力於創新的體現，將清潔隊當作「城市品牌」來打造。除了垃圾車正名為「清潔車」外，視覺設計更完全打破傳統黃色的刻板框架。當銀灰色系塗裝的清潔車、資收車，以及宛如「變形金剛」的水車與抓斗車一字排開，磅?氣勢讓走遍各地的彭啟明驚嘆不已 。

除了車體視覺，隊員的專業形象更是核心。鄭朝方親自操刀設計的機能制服，除了具備帥氣剪裁，更被眼尖部長發現「環保密碼」，隊服竟是用回收「咖啡渣」製成的機能布料，兼具透氣與舒適，應對高強度勞動力。服務十多年的資深隊員感性的說，現在穿著這套制服走在路上，覺得自己像「城市的名片」，專業形象深受市民肯定。

「部長出任務」直擊全台首創的「移動式廚餘傾倒機」。這台由市長與隊員共同研發的神器，針對竹北每日處理約廿六噸、一千三百六十桶的龐大廚餘負荷 ，以類機械手臂概念讓隊員告別長期搬運帶來的腰部傷害。鄭朝方表示，科技始終來自於人性，這台傾倒機就是為了守護同仁的安全而生，讓清運作業變得更科技、更安全。

除了深度解密主片外，市公所也同步推出另一支「春節番外篇」，彭啟明與鄭朝方提醒市民春節期間，「只送愛心不送禮」的廉潔精神。