竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長...賴清德曝他艱難目標「弭平竹縣城鄉差距」：決心走一條天堂路

民進黨中執會今（10）日通過提名竹北市長鄭朝方參戰新竹縣長，黨主席賴清德也在下午的提名記者會親為鄭朝方披上競選背帶。賴清德表示，鄭朝方曾說擔任新竹縣長是「走一趟天堂路」，因為竹縣固然是台灣科技重鎮，仍有城鄉差距，鄭參選的其中一個目標，就是讓每個鄉鎮蓬勃發展，他有決心走完天堂路。

賴清德致詞時表示，提名鄭朝方參選新竹縣長有幾項重要意義，第一、鄭朝方式是新竹縣土生土長傑出的客家子弟，新竹中學和台北大學法律系畢業、也擔任過民進黨客家部主任和發言人，也是政院政務顧問、總統府參議，擔任竹北市長政績斐然。

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賴清德再說，第二、鄭朝方多才多藝，相信對朝方有一點點了解，就知道他是傑出人才，是廣播電台主持人，還是金鐘獎得主，也是客家歌手曾獲得金曲獎提名，另外也是拿過品牌首獎的調香師；更難得的是，他除了有藝術文化天賦外，也是一個行政長才。

賴清德指出，鄭朝方在四年治理之下，用法學嚴謹、科技現代、藝術文化的美感，成就出他獨創的美學治理哲學，讓竹北市已經成為科學跟人文共存，另外也是產業跟生活共榮的韌性宜居城市，現在竹北已經被台灣所看見，這都是朝方這四年來努力的成果。

第三、賴清德特別跟竹縣鄉親報告，鄭朝方擔任縣長有何意義，因為竹縣是台灣科技重鎮，也是客家文化家園，鄭朝方本身就是客家子弟，也熟知現代科技的重要性，他擔任縣長的第一層意義，是現代科技和傳統文化的重要橋樑，光有科技容易流於生疏冷淡、要有文化的溫暖科技才能更得到人民的舒適感。

賴清德又說，第二、因為竹縣是台灣科技重鎮，年輕人移居了很多，年輕人、家庭、小孩最需要什麼？就是一個行政效率好，而且各項生活設施服務能夠好的條件，鄭朝方在竹北的市政建設中，就充分證明他有這方面能力，可以幫助移入的年輕家庭得到所需的縣政服務。

「第三、鄭朝方決心走一趟天堂路」，賴清德說明，竹縣固然是台灣科技重鎮，但仍然存在城鄉差距問題，鄭在竹東出身長大、知道竹縣個鄉鎮之間的落差，要彌平不容易，除了要有深刻的理解外，還要有好的行政經驗和決心。

「朝方跟我說，他競選縣長其中一個重要目標，就是要拉平竹縣之間的城鄉差距，讓每個鄉親都能得到最好服務，讓每個鄉鎮都蓬勃發展」，賴清德透露，鄭朝方特別說這條路是天堂路、但他有決心，以他過去歷練和竹北經驗，他會好好走完這段天堂路。

（圖片來源：放言記者拍攝）

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