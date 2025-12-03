竹北市驚傳8旬老翁家暴殺妻 檢方聲押

新竹縣竹北市驚傳家暴殺人案，新竹地檢署偵辦後向法院聲請羈押翁男。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市驚傳家暴殺人案！82歲翁姓老翁今天凌晨5點許主動打110報案，稱他殺了老婆，警方趕往現場，發現翁妻倒臥房間已失去生命徵象，檢警初步調查，翁男身心狀況極不穩定，疑似與妻發生口角，徒手及持按摩棍棒毆打妻子致死，新竹地檢署偵辦後向法院聲請羈押。

新竹地檢署今晚表示，3日清晨，新竹縣竹北市科大一路某民宅發生翁姓男子家庭暴力罪的殺人案件，該署對死者及其家屬深表遺憾。代理檢察長姜貴昌接獲通報後，高度重視，立即指示專組主任、承辦外勤檢察官及國民法官小組成員與警方成立專案小組共同偵辦。

廣告 廣告

據悉，翁男身心狀況極不穩定，疑似與妻發生口角，一時情緒激動，因而動手，並持按摩棍棒毆打妻子。

今日由專責檢察官帶同法醫進行相驗並迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，犯罪被害人保護協會新竹分會也同時提供被害人家屬法律支援與心理輔導。

檢方指出，翁男經訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。新竹地檢署將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

男闖泳池2度持槍朝2童瞄準、扣扳機 教練護童、生死瞬間全曝光

川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效

「第一特務」吸收3退役將校 共諜張超然依國安舊法判1年半定讞

獨家》基隆調查官涉與越籍人妻交往還幫查個資 調查局送辦

