竹北影立方攝影比賽徵件 市長鄭朝方邀在地攝影家許釗滂及全民紀錄竹北新風貌

竹北影立方攝影比賽徵件，評審在地攝影家許釗滂特地示範竹北之美的拍攝手法，作品為高鐵新竹站。（許釗滂提供）

記者彭新茹／新竹報導

為持續推動城市美學，展現竹北市的建設成果與文化特色，竹北市公所十九日宣布「影立方攝影比賽」即日起至十二月十六日徵件，歡迎攝影愛好者與市民以鏡頭捕捉竹北的城市之美。

市長鄭朝方表示，今年的「影立方攝影比賽」延續去年經驗，以竹北的亮點建設、公共空間與人物為主題，邀請市民透過不同視角，感受城市的改變與活力，希望透過攝影，讓大家看見這三年來進化竹北建設有感的成果，從公園、道路到市場，每一處細節都能感受到公所團隊用心刻畫的痕跡。

本屆比賽共規劃五大主題，公園部份，指定範圍包括樹網公園、節氣公園星河之夢、新工公園星際航站、生肖公園星際戰艦、兒五高鐵公園星際天體、深耕公園星際堡壘、蔬果公園土航環線。人行空間部份，指定範圍包含竹仁國小友善通學步道、陽明交大附中側門人行空間、莊敬北路十興國小對面人行空間、嘉豐五路二段（六家七路至興隆路口）人行空間、嘉豐南路二段（六家七路至興隆路口）人行空間。清潔隊部份，則以清潔隊日常工作或新塗裝清潔車為拍攝主題。PUM停車場部份，指定範圍U一、公二停五、P十九停十五。市場部份，指定範圍為竹北市場太子樓廊道、仁義市場大客廳及小客廳、攤招廊道以及市民採買情境。

比賽評分標準為攝影品質百分之四十、作品創意百分之卅、技巧構圖百分之卅，組別分為數位相機組與手機組。邀請竹北在地攝影家許釗滂擔任專業評審，此次許老師特別拍攝示範作品，盼啟發參賽者更多創意，與大家一起用鏡頭記錄竹北的每一次前進。