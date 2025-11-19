竹北影立方攝影比賽揭幕 鄭朝方邀各路好手捕捉城市吉光片羽

竹北市公所近日找來攝影家許釗滂客座竹北，他將成為年底2025竹北「影立方攝影比賽」評審。（圖／翻攝自竹北市公所官網）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（19）日表示，「影立方攝影比賽」正式啟動徵件了，只要以竹北的亮點建設、公共空間與人際互動為主題，都歡迎在12月16日前交件，把竹北的城市之美留下來。

「影立方攝影比賽」已經開始收件，12月16日前歡迎報名繳交。（圖／翻攝自竹北市公所官網）

竹北「影立方攝影比賽」2024年初試啼聲好評不斷，今年擴大分為五大主題辦理。首先是「公園」範圍，包括樹網公園、節氣公園星河之夢、新工公園星際航站、生肖公園星際戰艦、兒五高鐵公園星際天體、深耕公園星際堡壘、蔬果公園土航環線。第二為「人行空間」，包含竹仁國小友善通學步道、陽明交大附中側門人行空間、莊敬北路十興國小對面人行空間、嘉豐五路二段中從六家七路至興隆路口段人行空間、嘉豐南路二段中從六家七路至興隆路口段人行空間。

第三則是「清潔隊」，以竹北清潔隊日常工作或新塗裝清潔車為拍攝主題；第四為特定市屬停車場，包含俗稱「公二停五」的U1停車場，還有原稱為「停十五」的P19停車場；最後，「市場」指定範圍為竹北市場太子樓廊道、仁義市場大客廳及小客廳、攤招廊道，能拍攝市場建築與民眾採買情境。

公所官員進一步介紹，「比賽評分標準」為攝影品質40％、作品創意30％、技巧構圖30％，而報名則分為「數位相機組」與「手機組」。其中「數位相機組」依各主題再細分，分別在各小組選出1名首獎及4名優選，每小組首獎可獲獎金新台幣1萬元及獎座一座；優選則各獲2,000元及獎狀一紙。此外，手機組則不分主題選出3名優選，每名可獲1,000元及獎狀一紙。

竹北近年改造不少市場環境，將會是攝影比賽一大取景好去處。（圖／翻攝自竹北市公所官網）

鄭朝方則預告，作品將邀請竹北在地有「光影魔術師」之稱的攝影家許釗滂擔任專業評審，許釗滂曾受玉山國家公園、澎湖南方四島國家公園、壽山國家自然公園、墾丁國家公園、馬祖國家風景區等單位委任拍攝，一晃眼攝影生涯近50年，不只為國家公園留下無數珍貴影像，也不忘捕捉台灣各地角落的吉光片羽，這次作品評選結果將於12月24日公布，屆時當天也將同步舉行攝影交流展，詳情不妨看看竹北市公所官網，希望啟發參賽者更多創意，讓大家以鏡頭記錄竹北蛻變。

