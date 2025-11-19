竹北影立方攝影賽徵件至12/16止 在地攝影家許釗滂示範作品

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「影立方攝影比賽」啟動徵件！即日起到12月16日止，邀請民眾以新竹縣竹北市公所指定的範圍，包括公園、人行空間、清潔隊、PUM停車場以及市場為主題，用獨特視角拍下動人的刹那間，捕捉竹北的城市之美，最高獎金1萬元。

竹北市長鄭朝方表示，今年的「影立方攝影比賽」延續去年經驗，以竹北的亮點建設、公共空間與人物為主題，邀請市民透過不同視角，感受城市的改變與活力。他強調，希望透過攝影，讓大家看見這3年來進化竹北建設有感的成果，從公園、道路到市場，每一處細節都能感受到公所團隊用心刻畫的痕跡。

廣告 廣告

今年比賽共規劃5大主題：

一、公園：指定範圍包括樹網公園、節氣公園星河之夢、新工公園星際航站、生肖公園星際戰艦、兒五高鐵公園星際天體、深耕公園星際堡壘、蔬果公園土航環線。

二、人行空間：指定範圍包含竹仁國小友善通學步道、陽明交大附中側門人行空間、莊敬北路十興國小對面人行空間、嘉豐五路二段(六家七路至興隆路口)人行空間、嘉豐南路二段(六家七路至興隆路口)人行空間。

三、清潔隊：以清潔隊日常工作或新塗裝清潔車為拍攝主題。

四、PUM停車場：指定範圍U1-公2停5、P19停15。

五、市場：指定範圍為竹北市場太子樓廊道、仁義市場大客廳及小客廳、攤招廊道以及市民採買情境。

比賽評分標準為：攝影品質40%、作品創意30%、技巧構圖30%。組別分為數位相機組與手機組。數位相機組：依各主題選出1名首獎及4名優選。首獎可獲獎金1萬元及獎座；優選則各獲2000元及獎狀。手機組：不分主題選出3名優選，每名可獲1000元及獎狀。評選結果將於12月24日公布，並於同日舉行攝影交流展。報名資訊請上網查詢，或關注竹北市公所官網及臉書粉絲專頁。

有「光影魔術師」之稱的竹北在地攝影家許釗滂，應邀擔任比賽評審，他特別拍攝示範作品，盼啟發參賽者更多創意，與大家一起用鏡頭記錄竹北的每一次前進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

醫療日常轉譯！ 北港媽祖醫院40週年辦攝影、繪畫競賽

