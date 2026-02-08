竹北後憲荷松協會號召各界攜手 送暖香園教養院

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會今天發起「歲末寒冬送暖」活動，關懷香園教養院。這是他們連續第9年的送暖行動，今年更號召同樣熱血的義警、民防、派出所志工、企業或個人，總共150人一起送年菜、生活物資給香園院生。

​香園教養院表示，他們照顧百名身心障礙朋友，物資需求極大，每年歲末多虧竹北後憲荷松協會不間斷地送來社會關懷，今年在前述社會善心各界人士幫助下，他們一舉募集到愛心年菜、衛生紙、米等大批生活物資，不僅解決了院內農曆年期間生活必須備品的壓力，也讓院生們感受到來自社會的溫度與尊重。

