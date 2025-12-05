竹北徵才活動12/9新竹產業園區登場 把握機會提前卡位理想職缺
【記者 彭慧婉／桃園 報導】勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於12月9日（星期二）上午10點至下午2點，於新竹產業園區服務中心2樓（新竹縣湖口鄉中華路22號）舉辦「2025年新竹地區現場徵才活動」。本場活動集結科技、製造、運輸、電子與網路服務等多元產業，共21家優質企業、提供多達1,691個職缺，為年底求職市場掀起一波轉職熱潮，歡迎正在求職、尋求轉換跑道，或希望再次投入職場的民眾踴躍參加。
▲竹北就業中心12/9（二）「2025年新竹地區現場徵才活動」集結21家優質企業、提供多達1,691個職缺。
本次徵才活動網羅多家科技大廠與在地重要企業，包含頎邦科技、恆勁科技、白金科技、鴻佰科技、京元電子、東元電機、台一國際、台灣水泥、福比等知名企業，提供工程師、技術員、設備人員、物流、生產等多元相關職缺，協助求職者依自身的專長、興趣與經驗，挑選最適合的職涯發展方向。本次多家指標性企業開出具競爭力的薪資，吸引求職者關注，台灣矽科宏晟招募研發工程師，薪資最高上看 100K，適合具相關專業背景的研發人才投入；恆勁科技釋出製程工程師，薪資約 60K、景碩科技招募設備助理工程師，薪資亦達 55K。此外，本次緯創資通釋出的職缺高達 365 個工作機會，產線儲備幹部、技術員、機構/電控工程師及會計/採購管理師等多元領域。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站(https://gov.tw/s6Y)查詢。活動當天現場亦精心規劃趣味好康，只要完成兩家面試即可參加一次抽抽樂，獎項包括三明治機、湯鍋、7-11商品卡等實用好禮，期望讓求職民眾在輕鬆有趣的氣氛中提升面試動力，把握機會，提前卡位理想職缺，在年底前成功轉職、升級職涯，順利邁向職涯新階段。
▲竹北就業中心12/9（二）「2025年新竹地區現場徵才活動」職缺DM。
竹北就業中心陳主任表示，勞動部為保障勞工權益，面對美國關稅及匯率波動帶來的挑戰，推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、在職訓練與職務再設計等多項資源，協助因國際情勢衝擊而失業的勞工重返職場，同時也幫助缺工的企業覓得適合人才，穩定人力，若雇主願意全職聘用自製造業離職且經公立就業服務機構推介的失業勞工，每人每月可獲得6,000元僱用獎助，最長6個月。若勞工的技能尚未符合職缺需求，企業也可採取「先僱後訓」的方式，由勞動部補助每人每月1萬2,000元的訓練費，最長3個月，年度最高補助可達180萬元。
更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊，可就近洽詢公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，亦可於上班時間撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢協助。（圖：桃竹苗分署提供）
