竹北徵才活動9日新竹產業園區登場 提供1691職缺

竹北徵才活動九日於新竹產業園區登場，提供一千六百九十一個職缺，薪資最高上看十萬元。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於九日十時至十四時於新竹產業園區服務中心舉辦「二０二五年新竹地區現場徵才活動」，歡迎正在求職、尋求轉換跑道，或希望再次投入職場的民眾踴躍參加。

桃竹苗分署表示，本場活動集結科技、製造、運輸、電子與網路服務等多元產業，共廿一家優質企業、提供多達一千六百九十一個職缺，為年底求職市場掀起一波轉職熱潮。此次網羅多家科技大廠與在地重要企業，包含頎邦科技、恆勁科技、京元電子、東元電機等知名企業，提供工程師、技術員、設備人員、物流、生產等多元相關職缺，協助求職者依自身的專長、興趣與經驗，挑選最適合的職涯發展方向。

廣告 廣告

本次多家指標性企業開出具競爭力的薪資，台灣矽科宏晟招募研發工程師，薪資最高上看十萬元，適合具相關專業背景的研發人才投入；恆勁科技釋出製程工程師，薪資約六萬、景碩科技招募設備助理工程師，薪資亦達五萬五千元，而緯創資通釋出的職缺高達三百六十五個工作機會。

桃竹苗分署指出，活動當天現場亦精心規劃趣味好康，只要完成兩家面試即可參加一次抽抽樂，獎項包括三明治機、湯鍋、7-11商品卡等實用好禮，期望讓求職民眾在輕鬆有趣的氣氛中提升面試動力，把握機會，提前卡位理想職缺，在年底前成功轉職、升級職涯，順利邁向職涯新階段。

竹北就業中心陳主任表示，若雇主願意全職聘用自製造業離職且經公立就業服務機構推介的失業勞工，每人每月可獲得六千元僱用獎助，最長六個月。若勞工的技能尚未符合職缺需求，企業也可採取「先僱後訓」的方式，由勞動部補助每人每月一萬二千元的訓練費，最長三個月，年度最高補助可達一百八十萬元。