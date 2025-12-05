竹北徵才12/9新竹產業園區登場 21家廠商提供1691個職缺

「2025年新竹地區現場徵才活動」集結21家優質企業、提供1,691個職缺。 （活動示意圖）





勞動力發展署桃竹苗分署將9日於新竹產業園區服務中心2樓舉辦「2025年新竹地區現場徵才活動」。本場活動集結科技、製造、運輸、電子與網路服務等多元產業，共21家優質企業、提供多達1,691個職缺，為年底求職市場掀起一波轉職熱潮，歡迎正在求職、尋求轉換跑道，或希望再次投入職場的民眾踴躍參加。

徵才活動網羅多家科技大廠與在地重要企業，包含頎邦科技、恆勁科技、白金科技、鴻佰科技、京元電子、東元電機、台一國際、台灣水泥、福比等知名企業，提供工程師、技術員、設備人員、物流、生產等多元相關職缺，協助求職者依自身的專長、興趣與經驗，挑選最適合的職涯發展方向。本次多家指標性企業開出具競爭力的薪資，吸引求職者關注，台灣矽科宏晟招募研發工程師，薪資最高上看 100K，適合具相關專業背景的研發人才投入；恆勁科技釋出製程工程師，薪資約 60K、景碩科技招募設備助理工程師，薪資亦達 55K。此外，本次緯創資通釋出的職缺高達 365 個工作機會，產線儲備幹部、技術員、機構/電控工程師及會計/採購管理師等多元領域。

活動當天現場精心規劃趣味好康，只要完成兩家面試即可參加一次抽抽樂，獎項包括三明治機、湯鍋、7-11商品卡等實用好禮，期望讓求職民眾在輕鬆有趣的氣氛中提升面試動力，把握機會，提前卡位理想職缺，在年底前成功轉職、升級職涯，順利邁向職涯新階段。





