竹北掃街「偶遇」柯文哲引話題 徐欣瑩指彼此理念近、贈麻糬拜早年 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新竹報導

農曆新年即將到來，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今（8）日上午赴竹北天后宮市場掃街拜票，發紅包袋，與前民眾黨主席柯文哲不期而遇；徐欣瑩也主動向柯文哲致意「拜早年」並送客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」，2人短暫互動、自然展現好情誼。

徐欣瑩表示，自己認識柯文哲很久，兩人對彼此都很熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學是共同信奉的理念與價值。她說，在從政之路上，自己也同樣堅持「做對的事，把事做對」，主張公開透明是政治的基本價值，絕對不能妥協。

根據媒體6日公布的最新民調指出，同樣也是納入徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢和竹北市長鄭朝方「三腳督」，3人當中徐欣瑩支持度32.3%第一、鄭朝方以27.3%，落後5個百分點屈居第二、陳見賢支持度是16.5%；在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐欣瑩也獲得大多數支持度。

陪同發紅包的新竹縣議員吳旭智吳旭智指出，民調與一週前公信力民調接近，再次顯示徐欣瑩是藍營中唯一能有效整合民眾黨票源、開拓中間選民的人選。

今日市場掃街過程中，勸進加油聲此起彼落，許多民眾高喊「唯一支持」、「拚下去」、「不要退喔、打死都不要退」、「我們全家都挺妳」的熱情支持，讓徐欣瑩非常感動。她強調，民眾的期待是她最強大後盾，也是她堅持到底的動力，承諾將全力以赴，讓專業科技治理與陽光政治真正在新竹縣落地。

照片來源：徐欣瑩辦公室提供

