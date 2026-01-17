竹北推候選人？民眾黨：不排除任何合作可能
[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安去年12月復職後，新竹市副市長邱臣遠轉戰竹北的傳言甚囂塵上，儘管邱臣遠本人尚未正式表態，但消息已在新竹縣地方政壇投下震撼彈。對此，民眾黨新竹黨部今（17）日回應表示，目標就是推出最強候選人，且不排除任何合作可能。
新竹縣竹北市現任民進黨籍市長鄭朝方擬投入新竹縣長選戰，動向引人注目，竹北市長一席因而成為許多人虎視眈眈的寶座。民眾黨前主席柯文哲於15日晚間更親赴新竹黨部，與地方幹部共商選戰大計，民眾黨被點名挑戰竹北市除邱臣遠外，民眾黨在地議員林碩彥也已經向黨主席黃國昌表達參選意願。
民眾黨新竹黨部發言人宋品瑩表示，竹北市是台灣民眾黨的重點一級戰區。2024年本黨在竹北拿下 38.33% 的全台最高得票率，這代表市民對他們有高度期待。目前黨中央與地方正加速評估人選，對於2026竹北市長本黨不會缺席，目標就是推出最強候選人，且不排除任何合作可能。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
傳柯文哲授意2026選北市挑戰蔣萬安？陳佩琪驚訝這樣回應
台美關稅拍板15%！柯文哲：台積電要搬走多少要講清楚
「最美政戰士」自願請調東引！撞臉田中千繪爆紅 她曝擇偶標準
其他人也在看
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 189
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 227
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 61
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前就播放了解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 72
藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事
有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 20
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 228
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 113
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 21 小時前 ・ 12
「賴清德障礙」難跨越！昔市長選舉狂掃72.9%選票 他怎麼辦到的？
即時中心／高睿鴻報導為迎戰年底縣市長大選，各黨皆已積極展開布局，民進黨方面，近日更先後完成彰化縣、高雄市、嘉義縣等地初選，今（15）天則輪到台南市公布初選民調結果。兩位資深綠委陳亭妃、林俊憲歷經激烈競爭後，前者對上國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過後者的58.2%，以小幅差距驚險勝出；對此，陳亭妃受訪時特別致敬總統賴清德，當場表示要看齊他當初連任台南市長時，高達72.9%的破紀錄得票率，引發外界熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 55
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 27
中國氣噗噗！台美簽MOU「15%關稅＋232最優待遇」 北京跳腳痛批：違反一中原則
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台灣與美國於1月15日達成經貿合作備忘錄（MOU），雙方同意設定台灣對美出口的關稅為15%且不與最惠國（MFN）稅率疊加，並確...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 7
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，返台後召開記者會說，賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購；另還指稱，他更堅定要反對該條例。對此，行政院長卓榮泰今（15）日指示國防部，積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明，必須即時澄清特定人士不符合事實的發言；而黃國昌稍早也回應了。黃國昌指稱，「昨（14）天我在記者會所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚」，有相當比例不是用於對美軍事採購，且今天國防部都承認了，「我哪句話有說錯？」；他更說，到目前為止台灣人民所知美國國務院公告，台灣對美直接採購的金額為3000多億，「請問這句話哪裡說錯？」接著，黃國昌又稱，美國接下來將進行行政、立法程序，不知道什麼時候會出來，內容為何也不知道，因為沒人是神仙，可以在沒有直接資訊的情況之下預測，「昨天這3點我說得清清楚楚，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，扎稻草人出來擋，這樣的作為非常可恥」。最後，黃國昌再度點名卓榮泰「說清楚講明白」，為何19日國防部突然要到立法院秘密會議報告，若按照綠委陳培瑜所說，之前都講得很清楚，國防部為什麼有必要進行報告，什麼時候決定的？誰下指令的？民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）針對AIT（美國在台協會）及美國國務院相繼表態支持國防特別預算，民進黨團幹事長鍾佳濱今早回應，昨天黃國昌只說「很多都談了」，但都不能說，並不曉得他見了誰、講了什麼，不過美方官員態度都一致，對於行政院所提特別預算，不管是規模還是內容，均維持原先承諾。「到底黃委員去美國見了不一樣的人，還是在飛機上忘了人家跟他講的話，回到台灣一會兒說國防很重要，一會兒更加堅定反對行政院特別條例版本」，鍾佳濱直指，從AIT公開發言和美國官員態度，證明台灣所提出的1.25兆特別條例預算規模，都向美方磋商過，內容項目也經過討論。至於未來審查，鍾佳濱喊話，希望黃國昌回到立法院之後，可以在機密會議上把聽到的、看到的，好好拿出來跟國防部官員核對，說不定下週一（19）機密專案報告，就能解答他的疑惑。原文出處：快新聞／質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？ 更多民視新聞報導女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益
談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 19
陳玉珍遭爆自稱「福建人非台灣人」 秀身分證反擊：對中華民國的歷史不了解
反紫光奇遊團成員許美華昨(15)日發文表示，美國智庫友人幾個月前拜訪國民黨立委陳玉珍，探詢兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打...華視 ・ 1 天前 ・ 17
川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅
正當美國國會兩黨代表團在丹麥首都哥本哈根努力緩和緊張局勢之際，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日表示，他可能對不支持美國控制格陵蘭的國家祭出關稅。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
伊朗示威規模減弱 川普改口感謝德黑蘭政府取消絞刑｜#鏡新聞
美國總統川普的想法，真的好難預測！川普(1/16)在社群媒體PO文，公開向伊朗領導層表達感謝，因為德黑蘭當局在最後一刻，緊急叫停了針對上百名示威者的絞刑計畫。川普強調，正是因為這樣的轉變，讓他決定暫緩、原本想要執行的軍事干預行動。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
鄭麗君越洋宣布：美對等關稅15%不疊加 半導體及其衍生品獲最優惠待遇
行政院台美經貿工作小組與美方進行第六輪實體磋商達成最終貿易協議共識，行政院副院長鄭麗君今早（台北時間16日）在美國華盛頓舉行越洋記者會，宣布美國對台的對等關稅為15%不疊加，同時，美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，也獲允諾給予最優惠待遇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3