竹北推綠色交通3支箭 520台E-Bike搶先達標

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所投入總經費1.22億元預算，推動「竹北YouBike增建計畫」綠色交通3支箭，市長鄭朝方今天宣布，首支箭「520台E-Bike電輔車」全數到位，提前為城市建構更高效、節能的通勤與觀光路網，今年中將朝「不分東西區-里里皆有站」的目標邁進。

竹北市公所表示，2023年提出的「竹北YouBike增建計畫」分3期推動，分別投入8000萬、1000萬及3200萬元預算。市長鄭朝方以「100站、520台E-Bike、1500柱」作為城市治理的3支箭，帶動竹北邁向綠色生活新時代。

鄭朝方指出，竹北東西向橫跨16公里，地形多元，公所率先在全縣導入YouBike 2.0E電輔車，正是為了打破地形與距離限制，讓市民的移動更加輕盈。現階段，第一箭：520台E-Bike已全數投入運作；第二箭：1500柱目標已完成1073柱，進度超前；第三箭：100站目標已完成51站，隨第3期計畫啟動將持續加密。

鄭朝方表示，總規模達1.22億元的預算採逐年編列方式，讓計畫穩健落地。目前E-Bike已成為市民的使用首選，顯見團隊「提前部署、精準對焦需求」的策略成功。竹北市全市共31個里，另兩支箭預計今年8月完成，並朝「不分東西區-里里皆有站」目標邁進。

鄭朝方說，隨著YouBike路網日益完善，未來市民將能騎著電輔車，輕鬆將竹北的山湖海景致盡收眼底，勾勒出一幅減碳、健康、便利的城市生活地圖。

