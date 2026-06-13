竹北提名不等國民黨？ 黃國昌：一定形成最強鐵三角

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民眾黨日前徵召新竹市副市長邱臣遠（前排左3）參選新竹縣竹北市長。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨日前徵召竹北市市長鄭朝方2026轉戰新竹縣長選舉之後，民眾黨今（13日）舉行「新竹民眾隊成軍」行動，為新竹市前副市長邱臣遠拉抬聲勢。面對未來是否再進行藍白溝通？民眾黨主席黃國昌喊話，新竹市由現任市長高虹安領軍、新竹縣由立委徐欣瑩領軍，再加上竹北的邱臣遠，一定會形成最強的鐵三角。

民眾黨竹北市長黨內初選下周將公布結果，媒體關切，當時說不會等國民黨，如今是否再做藍白溝通？還是讓邱臣遠選到底？黃國昌表示，針對這次竹北選舉，他們一直跟國民黨中央、國民黨新竹縣長被提名人徐欣瑩等人，都有非常充分的溝通和理解，他們的目標沒有改變，在新竹市由高虹安領軍、新竹縣由徐欣瑩領軍，再加上竹北的邱臣遠，一定會形成最強的鐵三角。

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黃國昌表示，在新竹這個大共同生活圈，對於市民的食衣住行育樂、對於當地產業發展，特別是科技產業，發揮最大的綜效，為所有新竹鄉親開創更好的未來跟生活。

民眾黨前主席柯文哲更表示，就2026的選展策略考量，桃、竹竹竹（竹市、竹縣、竹北）、苗如果能夠形成一個穩定的中流砥柱，對選情是有幫忙的。所以，基於戰略上的考量，由邱臣遠來選竹北市，對2026的大盤考量是最有力地的，至少有一個中流砥柱來卡住，對選情會比較簡單。

柯文哲說，當然，他知道選舉談判是由黨主席黃國昌與鄭麗文之間去談，但他純粹從選戰角度來看，讓邱臣遠是選竹北市是最恰當的。

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