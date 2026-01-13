竹北文中二校舍預計115年6月完工

新竹縣竹北文中二校舍興建工程榮獲第26屆國家建築金獎「公共建設優質獎」及「規劃設計類首獎」的肯定。(新竹縣政府提供)

新竹縣竹北文中二校舍興建工程透過「曲線」與「編織」的意象，打造兼具文化深度與學習啟發的校園環境。(新竹縣政府提供)

新竹縣竹北文興國中二校舍興建工程總經費13億7847萬元，預計於115年6月全面完工。新竹縣工務處表示，文興國中校舍工程採分期推動，第一階段B棟已於113年8月提前竣工並順利投入使用，配合教育規劃，A、D棟也已於114年6月完成申報竣工，全案目前進度達96％。

竹北市文中二校舍興建工程以校園建築作為教育理念的延伸，透過「曲線」與「編織」的意象，打造兼具文化深度與學習啟發的校園環境。校園美學以客家竹編織的概念為核心，象徵大自然、文化傳承與生活智慧的結合，更體現文興國中強調的「扎根在地、開展世界」的教育精神。

校舍規劃地上5層、地下1層，總樓地板面積逾4萬平方公尺，並設置完善汽、機車及自行車停車空間，兼顧校園安全與交通需求。校舍設計更將季風方向納入考量以進行建築配置，工程亦全面導入綠建築概念，強化排水、防水及節能設計。

新竹縣長楊文科表示，文興國中校舍工程完工後，將有效提升竹北東區的學校量能，提供學生更優質、安全且富文化內涵的學習空間。