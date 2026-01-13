竹北文興國中1期校舍工程獲國家建築金獎肯定

新竹縣文興國中1期校舍工程獲國家建築金獎的肯定。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市文中2~文興國中校舍1期興建工程，獲社團法人台灣永續關懷協會第26屆國家建築金獎「公共建設優質獎」、「規劃設計類首獎」雙肯定，縣長楊文科說，文興國中將改制為完全中學，整體校舍分成：教學用校舍、活動中心施作。第1期教學用的校舍整體工程進度已經達到96%，活動中心也已經開工預計明年上半年可以完工，讓文興完全中學明年8月以後可以正式招生。

縣府工務處長戴志君說，文興國中校舍工程如前述分2期進行，第1期先蓋教學用的校舍，第2期則於去年12月初動土，目前開工正要蓋活動中心。

第1期校舍工程又細分成2階段推進。第1階段先蓋的B棟在2024年8月提前竣工並投入使用，後續配合教育規劃，第2階段蓋A、D棟，也已於去年6月申報竣工，因此第1期整體工進目前達96％，預計於今年6月就可完成。

這一期的校舍規劃有地上5層、地下1層，內含有汽機車、自行車停車場，工程並導入綠建築概念，強化排水、防水以及節能設計，提升校園整體使用品質，整體第1期的工程款是13億7847萬元，活動中心則另砸6.8億新建當中。

縣府教育局長蔡淑貞說，文興完中的校舍用「曲線」與「編織」作為意象，打造兼具文化深度與學習啟發的學習環境。其中客家竹編寄寓能成該校的校園美學概念，象徵大自然、文化傳承與生活智慧的結合。

新竹縣府工務處長戴志君(左)藉著獻獎給縣長楊文科(右)，跟家分享文興國中1期校舍工程獲國家建築金獎肯定的好消息。(記者黃美珠攝)

