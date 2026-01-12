竹北新社館客家合唱團悠揚進駐 鄭朝方邀民眾藝文親子客廳溫馨上座

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖中）揭露竹北新社館4樓全面優化為「竹北藝文親子客廳」的消息。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（12）日表示，「竹北新社館」四樓空間正式對外開放，將以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌面對民眾，希望為全民提供多元、優質的公共藝文空間。

坐落在竹北市公所旁的竹北新社館2025年其實已經啟用，舉辦了竹北大師講堂、童樂城、親子閱讀活動、早療課程與合唱團團練等活動都大受好評，在地稱之為「飯店等級市民活動中心」，夯不啷噹一年累積破百場使用是頻率不小。而為了強化場館分流創造品牌特色，市公所正式優化了4樓空間，定調為專屬親子與藝文使用場域，並把管轄單位從民政課移撥到文化觀光課專責處理。

官員進一步指出，4樓場地在移撥之外，同步增設了演出舞台、階梯式觀眾席與鋼琴設備，希望打造具劇場機能的彈性空間，讓場館未來具備舉辦微型精緻音樂會、兒童劇演出及大師講堂等多元活動時能更便利使用者。

知名音樂指揮彭孟賢（右）率領的「國立客家兒童合唱團」也把竹北新社館作為定期團練場所，市長鄭朝方（左）不時驚喜探班。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方舉例，享譽國際的「國立客家兒童合唱團」2025年起便選定新社館作為定期團練基地，帶隊的藝術總監彭孟賢可是享譽國際，用生命在推廣客家文化與合唱藝術，自己身為客家子弟也與有榮焉，邀請民眾來新社館這片藝術種子萌芽的沃土，徜徉在音符與場域交織出桃花源。

鄭朝方也預告，今年市公所將持續推出多元精彩活動，比方親子茶席、親子調香體驗，還有多項質感新穎的運動課程，這裡已經蛻變為竹北市重要的藝文孵育基地，期盼持續帶給大家美學五感體驗，讓民眾沐浴竹北城市文化底蘊，而場地在未有活動時也開放符合資格者租借，詳情都可到竹北市公所官網參閱。

竹北新社館空間一年辦了約百場活動，非常受到在地民眾喜愛。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

