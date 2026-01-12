竹北新社館藝文親子客廳上路 國立客家兒童合唱團秘密團練基地

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所積極推動藝文發展與親子生活的深度融合，其中，新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用，並成為國立客家兒童合唱團的定期團練基地。

竹北市長鄭朝方表示，新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等活動，累計使用場次破百，頻率極高。為強化場館導引與功能分區，市公所正式將4樓定調為專屬親子與藝文使用的公共空間，並由原民政課業務移交文化觀光課專責管理。

廣告 廣告

為落實多功能使用目標，場地同步增設演出舞台與階梯式觀眾席與鋼琴，可提供音樂會、兒童劇演出及大師講堂等多元活動使用。去年起，已被享譽國際的國立客家兒童合唱團，更作為定期團練基地。該團由合唱界大師彭孟賢老師擔任團長兼藝術總監，在其帶領下屢獲佳績，多次代表台灣受邀參與國際音樂節，為推廣客家文化與合唱藝術的重要國際品牌。

鄭朝方說，身為客家子弟，他對此合作高度重視，也到館探視團員練習，為師生加油打氣，看見來自全國各地的孩子們在優質空間中專注練唱，音符與場域交織出的共鳴令人感動，欣見新社館已然成為藝術種子萌芽的沃土。

竹北市公所表示，今年將持續於竹北藝文親子客廳推出多元精彩活動，包括親子茶席、由鄭市長領軍獨創的親子調香體驗，以及多項質感新穎的運動課程，期望讓市民感受竹北城市文化持續累積、向上提升的能量。活動詳情請留意後續公告；場地亦開放租借，相關規定請至竹北市公所官網查詢並進行線上申請。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

新竹關西凌晨僅7.4度！ 北部宜蘭白天回溫 明起東北季風再增強

