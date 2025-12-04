竹北東興圳光藝節13日點燈開幕 今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題

竹北東興圳光藝節今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，讓民眾看見屬於這座城市「被再次記得」的光之風景。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

二０二五東興圳光藝節將於十三日盛大開幕，新竹縣政府四日在竹北東興圳公園「逐光」藝術舞台舉辦記者會，為年度文化品牌活動揭開序章。

竹縣文化局表示，今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，延續藝術融合自然與校園美感共創精神，將展出八組藝術團隊的光藝術裝置，展期至明年一月四日，浪漫詩意的光影藝術裝置將沿著東興圳水岸閃耀登場，陪伴民眾度過耶誕節與跨年。

縣長楊文科表示，今年東興圳光藝節延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記得的風景」為核心概念，邀請國內外藝術家以光為語言，回應水域、風與植物的節奏，讓藝術與自然共生共融，展現新竹縣推動文化永續與城市美學的成果。

文化局長朱淑敏表示，東興圳光藝節開幕首週邀請守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等熱門卡司接力登台，以音樂點亮序幕。光藝節是城市共同被記得的光之風景，在未來四週的主題舞台中，東興圳將以不同節奏閃爍、擴散與共鳴，邀請民眾每週回到水岸，看見屬於這座城市「被再次記得」的光之風景。

今年特別延續「校園美感共創計畫」，邀請六家、興隆、嘉豐、東興等四所在地學校共襄盛舉。孩子們以「亮晶晶小怪獸」為題，創作屬於自己的星星角色，作品以環境燈的形式串聯展示，象徵「願望起點」至「星星匯聚」到「夢想綻放」，讓孩童的想像與童趣成為光藝節最溫暖的風景。

策展單位總監杜昭賢指出，白天東興圳非常漂亮且富有詩意，今年以一閃一閃亮晶晶為主題，希望東興圳光藝節塑造出美麗記憶，共享結合藝術、生態的創作，不只是觀賞，而是讓人重新感覺那些平凡的瞬間，其實正閃閃發光。