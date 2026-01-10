生活中心／黃兆康 陳妍霖 宮仲毅 新竹報導

全台首座高低落差高達1.5公尺的''PumpTrack竹北極限公園''，去年底啟用，吸引不少越野自行車玩家來挑戰''高速跳躍''，不過有民眾質疑，地上的''方向箭頭''標示錯誤，容易造成對撞，不過專家說，那個不是''方向導引''，是''跳躍''標示，國外都是這樣設計。

小朋友騎著越野自行車，在竹北極限公園，不同高低坡度，快速呼嘯而過，玩得不亦樂乎，但沒想到....

竹北極限公園''對撞方向箭頭"出包? 專家解惑:是跳躍標示（圖／翻攝自''新竹大小事''臉書社團）

「從這上來，這邊也是這邊上來，是要出人命是不是！」有民眾質疑，斥資2300萬打造的全台首座高低差達1.5公尺的PumpTrack竹北極限公園，去年底才啟用，但地上的''方向箭頭''標示錯誤，容易造成對撞，還拍影片，PO在新竹大小事臉書社團提醒大家，使用注意安全，也懇請相關單位改善」，不過專家卻這樣說。

竹北極限公園''對撞方向箭頭"出包? 專家解惑:是跳躍標示（圖／民視新聞）

極限運動亞洲金牌得主陳翰堃指出，「它道路上面有箭頭，它的作用是什麼，它主要的作用就是告訴你，這個可以跳台，這個跳台它可以飛，可以跳，可以讓你練一些騰躍的動作，它主要不是方向性的問題」。

台北極限運動協會理事長成尚哲也說，「竹北Pump Track是屬於騰越技巧型的背景為設定，側重的是考驗騎士對於地形的多元判讀以及空中技巧的展現，場內路線並沒有硬性的單一方向」。





竹北極限公園''對撞方向箭頭"出包? 專家解惑:是跳躍標示（圖／民視新聞）

這下誤會大了！原來，箭頭根本不是''方向引導''，專業玩家一眼就知，但重點是，一般民眾或剛入門玩家，不清楚怎麼玩，萬一被標示誤導，就怕對撞出意外。





有民眾說，「我有看到有些人會逆向，因為Pump track這個在台灣新的概念，它應該要解釋一下這個地方是什麼玩，或者是怎麼樣跑會比較順，然後第一次來的人就會比較理解，最好是有個告示」。



還有民眾說，「這符號我第一次來的時候，我以為是方向導引」。

極限公園一般來說，普通自行車不能進入，但公園入口處沒有設置告示牌，導致一般自行車也進入，甚至還有家長帶著小朋友來玩，非專業人士的確對地上箭頭造成誤會，也難怪會引發質疑。

