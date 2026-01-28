竹北水圳公園人行道優化完成 鄭朝方提高城市綠覆率：高鐵特區再年輕一次

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）預告已經有一定年紀的竹北水圳公園將逐步優化設備。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（28）日表示，竹北水圳公園南面人行道改善工程當日正式開放使用，除了把樹穴整合外，也縮減既有水泥鋪面尺度又打除了泥作隔絕檯面，這樣能釋放更多綠地順便順平了水圳邊坡，整座公園將因此更親民，希望煥然一新地迎接農曆新年。

竹北水圳公園「人樹共生」的多功能步道成功提高了綠覆率。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

位在新竹高鐵站附近的水圳公園從竹北高鐵特定區開發初期就完工，一晃眼使用20年了，多年下來地磚已隆起破碎，加上過去植栽規劃各行其是看來有些破碎，附近居民散步與運動慢跑時其實危機四伏。公所官員指出，過去樹穴空間狹小其實對植栽也不好，因為會影響根系生長，鋪面隆起更會造成行走阻礙，老麻煩必須解決。

不少鄉親參訪整建步道後的竹北水圳公園直呼「彷彿置身國外」。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方介紹，這一波整建就是要打造「人樹共生」的多功能步道，除了據此改善地磚破損與安全問題外，也改以「大面積樹穴」理念施作，讓樹木擁有足夠的生長空間，檢視精準規劃下來，公園綠覆率成功提高了5％，讓綠意與自然生機再提升。

鄭朝方續指，除了綠覆率顯著提高外，親水動線也做了改造，希望給來訪的大小朋友綠意與水景交疊的意境，當日不少先睹為快的鄉親直呼「彷彿置身國外」，就是給建設最直接的回饋。

鄭朝方預告，水圳公園優化作業還沒結束，接下來會處理水池優養化問題，另外像半圓廣場、臨水涼亭及東西面步道也要再整理，希望透過系統性梳理整體景觀，把水圳公園打造成竹北最清幽自然的門面公園，讓高鐵特區「年輕起來」。

