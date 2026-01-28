竹北水圳公園南面人行道改善完工，市長鄭朝方打造綠茵親水步道，民眾直呼有如置身國外。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹北高鐵站正對面的水圳公園，南面人行道改善工程廿八日正式開放市民使用，此次工程主要項目為整合樹穴、縮減既有水泥硬鋪面尺度、打除隔絕泥作檯面、釋放更多綠地以及順平水圳邊坡，讓整座公園以嶄新氣象迎接新年與竹北市民。

市長鄭朝方表示，水圳公園建於早期高鐵區開發階段，歷經多年使用，地磚已有隆起破碎現象，加上植栽規劃過於破碎，增加市民散步與運動慢跑時的危險性。

鄭朝方說，此次南面改善工程的一大亮點，在於打造「人樹共生」的多功能步道。除了改善地磚破損與安全性問題，市公所更展現對都市綠木的尊重。針對過去樹穴空間狹小、影響根系生長，導致鋪面隆起並造成行走阻礙的痼疾，此次規劃改以提供「大面積樹穴」的方式，讓樹木擁有足夠的生長空間。透過精準規劃，改善後的綠覆率成功提升超過百分之五，在大幅優化步行空間的同時，也為城市留下了更多綠意與自然氣息，重新開放後，不少市民都驚呼「彷彿置身國外」！

水圳公園改善工程分階段進化，鄭朝方說，接下來他將對症下藥，工程會針對水池的優養化、半圓廣場、臨水涼亭及東西面步道進行深度優化，透過整體景觀的系統性梳理，讓水圳公園成為竹北市最清幽靜美、充滿自然氣息的門面公園。