竹北水圳公園整建 縮減水泥鋪面、優化綠地空間

（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣竹北市公所今天表示，水圳公園已進行整合樹穴、縮減既有水泥硬鋪面尺度、打除部分泥作設施，盼釋放更多綠地，並順平水圳邊坡，提升環境景觀與使用安全。

竹北市長鄭朝方今天透過文字表示，水圳公園建於早期高鐵區開發階段，歷經多年使用，地磚已有隆起破碎現象，加上植栽規劃過於破碎，增加市民散步與運動慢跑時的危險性。

他說，此次水圳公園工程除修復地磚破損及安全性問題外，也針對過去樹穴空間狹小、影響根系生長，進而導致鋪面隆起、妨礙通行的情形，透過打造大面積樹穴的方式，讓樹木擁有足夠的生長空間，加以改善。

鄭朝方指出，藉由精準規劃，在改善後的水圳公園將提升綠覆率，並大幅優化步行空間，另在整體設計規劃後，則營造出複層水景與綠景交疊，提升公園品質與使用體驗。

竹北市公所資料指出，水圳公園改善工程將持續推動，後續將針對水池優養化問題、半圓廣場、臨水涼亭及東西向步道等設施，進行整體景觀的系統性梳理與改善。（編輯：林恕暉）1150128