竹北泰和活動中心拚2026年底啟用 鄭朝方打造綠意滋養的開放集會所

「竹北市民活動中心泰和館」一棟3樓式建築預計於2026年底完工啟用。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（8）日表示，「竹北市民活動中心泰和館」終於以新台幣5,520萬元發包成功，預計這座每層約70坪的3層樓建築會在2026年底前嶄新地與大家見面。

距離竹北火車站不遠的泰和里除了交通條件優越外，里內昌益科技園區和周邊東華工業區、台元科技園區提供大量工作機會，讓不少工業與科技從業者選擇就地落腳組成家庭。然而，這裡長期缺乏集會與活動場館需求，公所便規劃於保泰三路與新工三路交叉口一處公園用地興建活動中心分棟「泰和館」，設計理念更延續竹北美學，喊出「打開集會所」核心概念，希望讓民眾徜徉在不需鑰匙的半開放空間。

新竹縣竹北市長鄭朝方（左）與不少地方仕紳同框主持「泰和館」開工典禮。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

公所官員坦言，受COVID-19新冠疫情後大量缺工缺料還有物價、人力成本全面喊漲影響，原規劃4,100萬元預算廠商直喊難做，因此工程歷經六度流標後，經公所再次訪價並檢討工程項目與預算結構後，合理化經費調整至5,520萬元，終於順利發包成功。

鄭朝方介紹，泰和館設計保留了基地中央的綠地、步道及休憩空間，一樓則架高輔以底層透空方式增加通風與採光，這可讓半戶外空間得以延伸居民活動動線，把公園融在建築中。此外，灰色建築外觀將讓視覺與環境結合，把原有綠意延伸，形成「在自然中漫遊」的建築意象。

「泰和館」通透的環境延續了竹北美學，被期待為「長在公園裡的活動中心」。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方續指，未來泰和館除了里民活動外，也導入現代家庭需求，像是臨托服務空間、親子互動區、大型多功能活動廳等，就是要打造一座全方位陪伴居民日常生活的社區中心。他強調，公所從設計源頭就留意不讓公共場域變成「蚊子館」，落實照顧居民需求。

鄭朝方預告，「泰和館」最快可於2026年底啟用，屆時期待泰和里能呼應「斜線雨幕」的建築語彙，把「國泰民安、風調雨和」的寓意永流傳，成為竹北城市中兼具綠意、人文與溫度的全新公共亮點。

