竹北溜冰場全面提升 陳見賢：場地機能、遮陽棚全面到位

▲新竹縣竹北溜冰場增建管理室、廁所及遮陽棚工程剪綵啟用，副縣長陳見賢歡迎大家多加利用。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府教育局今(10)日上午舉行「新竹縣竹北溜冰場增建管理室、廁所及遮陽棚工程」竣工啟用典禮，典禮由副縣長陳見賢主持，邀集各界貴賓共同見證溜冰場設施升級的重要成果，為地方運動休憩空間注入新風貌，其中性別友善廁所備受關注，提供使用者更友善、通用和彈性的如廁選擇，落實性別平等與多元包容。

副縣長陳見賢表示，竹北溜冰場增建管理室、廁所及遮陽棚工程，總經費約新臺幣2600萬元，於9月25日竣工，並於10月23日完成驗收。工程內容包含增建管理室、性別友善廁所及遮陽棚等設施。新設之管理室可作為場地維護及行政運作空間，性別友善廁所的增設，完善了場地服務機能，並提供民眾潔淨、便利的使用環境，同時增設長約40公尺的遮陽棚，為使用民眾營造遮蔭避雨的舒適空間。整體設施兼顧功能與實用，展現縣府推動運動友善環境的用心。

教育局指出，竹北溜冰場自啟用以來，為縣內推廣滑輪運動及休閒活動的重要場域。然而，隨著使用需求增加，使用者頻頻反映如廁不便及缺乏遮陽設施。此次工程特別針對管理空間及公共設施進行完善規劃，除提升場地管理效率外，也大幅改善民眾的使用體驗，使整體場域機能更加完備。

新竹縣直排輪運動協會總幹事謝登豊指出，縣內有超過千名學生從事直排輪運動，竹北溜冰場週六下午常有約百位學生使用場地練習，以往家長或學生要上廁所都要到附近的廟宇，種種不方便使得家長帶小孩上課的意願也會降低，現在有了性別友善廁所和遮陽棚，相信也能將直排輪運動風氣帶動起來。

陳見賢說，透過此次工程的完工啟用，不僅能提升場地設施品質與服務水準，也能營造安全、舒適的運動休憩環境，讓竹北溜冰場具備承接大型賽事與多元活動的能力，帶動在地運動發展，打造更具包容性與競爭力的運動空間。