竹北燈點亮台1線新豐接棒 鄭朝方同框徐煒傑合作城市共好

新豐鄉長徐煒傑（左）與竹北市長鄭朝方（右）實地勘察「竹北燈」設置狀況。（圖／翻攝自鄭朝方官方臉書）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（15）日表示，「竹北燈」名號已在各地打響，像昨天就接待了鄰近的新豐鄉鄉長徐煒傑同框欣賞竹北燈，希望城鄉之間不應用行政邊界框架，而能彼此支撐、一起前進共好生活圈。

「竹北燈」是大新竹地區公部門持有的第一項專利。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

以「竹蜻蜓」為設計理念的「竹北燈」是大新竹地區首件造型燈由公部門取得專利的案子，這項由竹北市公所持有的專利燈具，2025年春天從竹北中華路頭前溪至鳳山溪段率先上路，近一年來逐步把竹北境內不合時宜的傳統鈉燈全面更換為LED「竹北燈」。

廣告 廣告

「竹北燈」被視為點亮竹北的活招牌，如今有望跨出竹北，從新豐開始點亮台1線。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

市公所官員介紹，這類燈具採用「雙段式柔光技術」，可以有效遮擋刺眼燈珠使光照更均勻，讓用路人感受到充足亮度但不至於過度刺眼。此外，「竹青挺」造型的諧音更是象徵「力挺竹北地區青年」，可見「竹北燈」除了直接提升道路照明品質以維護安全外，更展現了城市美學巧思與助攻地方認同感。

徐煒傑昨晚跑到竹北與鄭朝方同框大啖清蒸臭豆腐，同時商討「竹北燈」延伸到新豐的計畫，兩人言談間還聊到「城鄉共好計畫」，餐後一同預告，目前已選定在新豐與竹北接壤之處試辦「竹北燈」，把好的建設擴散出去，他倆重申城鄉之間不應用行政邊界框架，反倒該彼此支撐「一起前進的共好生活圈」。

徐煒傑預告，不只竹北人「看到竹北燈就是回家了」，新豐人也有望在新年受惠於竹北燈點亮回家的路，目前新豐鄉台1線正辦理人行道改善工程，照明部分就考量現行的高壓鈉燈已經不合時宜，反觀「竹北燈」其實夠亮又好看，趕緊聯繫到竹北市了解「竹北燈」的設計、應用和維管情形，希望讓「竹北燈」能一路延伸到新豐，把台1線亮起來。

由於鄭朝方被視為民進黨籍2026縣長選戰好牌，而無黨的徐煒傑在地方普遍被視為親近藍營，甚至與國民黨初選其中一名候選人、現任立委徐欣瑩是同鄉同宗，外界不免有政治聯想。徐煒傑與鄭朝方都強調，純粹就政策交流，未做他想。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

啦啦隊女神驚爆「愛車被裝定位器」 偷藏車底恐被跟蹤1年