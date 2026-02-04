竹北爆行人地獄噩耗！60歲晨運男走斑馬線被撞死

今（4日）在新竹縣竹北市清晨發生行人地獄事件，有位60歲男子在5點左右，於豆子埔溪畔晨運，走斑馬線時遭同樣也要晨運，開車經過的女駕駛輾過，最後重傷不治。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

據警方調查，事發地點在勝利七街一段跟莊敬三路交叉口，死者當時穿越馬路時，55歲王女開著車正要左轉，疑似未禮讓行人撞上，該名男子重傷當場失去生命跡象，緊急送醫搶救後仍因傷重宣告不治，王女則沒有受傷。

警方調查發現事發地點有交通號誌，王女當下也是要去運動，酒測值跟詳細肇事責任仍在釐清。

