竹北男童「路中央玩扭扭車」 狂堵下班車輛 網：比總統還派頭

一名網友昨（17）日直擊，一名男童在竹北的馬路中央玩扭扭車，且當時剛好是下班時間，後方車輛全被堵住，還有遊覽車受阻，就怕大車駕駛因為視線死角沒注意到男童，附近民眾急忙衝上前把男童帶開，阻止遺憾發生。

一名網友昨日在Threads貼出一段影片，只見新竹縣竹北某處有一名男童在馬路中央玩扭扭車，導致後方車輛全被堵住，原PO透露當時正是下班時間，路上車輛非常多，開玩笑說男童比總統還有派頭，絕對是大哥大等級的。

影片上傳後吸引逾80萬人瘋傳，其他網友傻眼說「哪個垃圾家長放養小孩這樣玩？出事是不是又要怪開車的人」、「誰家的猴死囡仔」、「後面客運應該看不到那個小男孩，好險有轎車擋住」、「這影片荒謬到我以為是AI生成的」、「這男孩命也太硬了吧，居然沒出意外」、「這種行為一定是父母放任，非常不合格的爸爸媽媽」。

附近鄰居也說，男童在馬路上玩扭扭車，當時正好是下班時間，路上車子很多，聽到聲音急忙上前查看，才發現已經有人把男童引導到路邊了；警方提醒，男童行為涉及違反《道路交通管理處罰條》第78條，行人於交通頻繁道路嬉遊、奔跑，影響交通安全者，可處新台幣500元罰款，請民眾勿以身試法。

