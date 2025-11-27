竹北福興公園再優化啟動 鄭朝方：顧好城市門面傳承永續

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）出席竹北福興公園二期改善工程動工典禮。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（27）日表示，竹北福興公園第二期改善工程今天正式舉行動土典禮，公所編列了新台幣1,598萬元，主攻入口廣場、園內步道與整體景觀再升級，希望能帶給使用者更棒的體驗。

位在新竹縣政府附近的縣政特區擁有市西公園、市東公園、縣福公園及當天活動主角福興公園共四大公園，各個都已經超過40年高齡亟需整建，其中福興公園自2024年夏天啟用其中一部更新的「典雅遊戲場域」後，一年多來使用率倍增，但部分尚未整建的老舊處則顯得景緻不一，讓使用者覺得可惜。

廣告 廣告

不少地方民眾關注竹北福興公園二期改善工程，紛紛來動土典禮觀禮。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方說，福興公園使用者增加是一件喜事，而使用者的訴求公所也聽進去了，因此公所再編列1,598萬預算，就是要提升公園品質並讓整體環境更有一致性。他坦言，現有福興公園公廁因積水、陰暗等問題，實在是治安隱憂，因此夜間照明更新將是二期改善的一大重點，這也將使安全性與美感全面提升。

鄭朝方並預告，150天的封閉整修期後，未來重新開放的園區步道會採用弧形線條搭配自然植栽，就是要能營造更舒適的散步動線。

鄭朝方（右）強調下一代是竹北的希望。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

今天動土典禮除了鄭朝方到場外，包含竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝以及多位代表、里長都來了，他們將與民眾共同見證福興公園蛻變。

鄭朝方強調，竹北市是孩子的城堡，而福興公園又是城市的門面，把公園維護好，就是送給孩子們最棒的禮物，也象徵對下一代的傳承永續，請大家期待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

台中未婚小媽媽不滿男友分手 產下小男嬰竟「親手推下11樓」慘死

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機