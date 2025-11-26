竹北竹東湖口 全國人口三冠王

新竹縣竹北市、竹東鎮、湖口鄉人口增加，成為全台人口最多鄉鎮市，縣府26日舉辦人口三冠王發布會。（邱立雅攝）

新竹縣人口持續增加，竹北市、湖口鄉以及竹東鎮人口數躍升成全台最大鄉鎮市，縣府26日舉辦「人口三冠王」發布會，邀請3鄉鎮市長同慶。縣長楊文科預告，按照現今的人口成長速度，新竹縣有望於明年底突破60萬人口。

新竹縣13鄉鎮市中，繼竹東鎮於民國112年8月超過南投縣草屯鎮、湖口鄉於113年6月超過花蓮縣吉安鄉，成為全國人口最多的鎮、鄉之後，竹北市也在本月25日以22萬808人超過彰化市的22萬730人，使竹北市、竹東鎮和湖口鄉成為全國人口最多的市、鎮、鄉，榮獲「三冠王」稱號。

縣府分析人口增加原因，竹北市因鄰近竹科及生醫園區，磁吸效應吸引大量科技人才與年輕家庭進駐。竹東鎮同樣受竹科影響，吸引青年返鄉與新住民穩定成長。湖口鄉交通便捷、產業聚落完整，成為近年人口成長最快的熱區，並帶動商圈與住宅市場同步發展，進一步驅動區域經濟。

竹北市長鄭朝方表示，感謝縣府團隊支持，尤其在AI產業、生醫園區、東興圳廊道等重大建設方面，為竹北帶來了投資機會。他也感謝市民代表會的支持，「沒有刪一毛預算」，所會和諧是城市進步與繁榮的關鍵，也因此竹北市今年舉辦一系列活動，以彰顯城市的高光時刻。

竹東鎮長郭遠彰也感謝縣長和團隊的支持與資源，讓竹東鎮能獲得榮耀，領獎後壓力更大，責任更重，他承諾持續做好建設、福利，並提升生活機能，目標是將竹東打造成一個宜居、宜住、宜遊的好城鎮。

湖口鄉長吳淑君則表示，湖口的工廠數量占新竹縣34％、從業人口占41％，外來人口比戶籍人口多，包含軍營、學校等。吳淑君透露，明年開始Yamaha會將中北部工廠搬遷至湖口，實現廠辦合一。泰山集團、全家物流倉儲、富邦momo集團等將陸續投資，湖口鄉多項政策也因應人口結構改變，未來目標是打造更幸福的湖口。

楊文科表示，人口穩定成長是政策被認同的最佳證明，縣府近年全力推動公共建設、社福體系與智慧治理，也照顧到青創、育兒與長照等民生層面，讓更多家庭選擇在新竹縣落地生根。