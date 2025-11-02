竹北米糧節嘉年華盛會 熱鬧滾滾人潮好吃好玩

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】國產米糧創新行銷推廣活動-好米好生活從一碗飯開始，竹北市農會推廣在地好米，11月1日、2日展開熱鬧滾滾的活動，推出米食小學堂、DIY體驗及農特產展售會，活動豐富而多元，消費滿500元豪禮大方送，最大獎可一整年吃飯、吃蛋不用錢，不但讓參與民眾親子提升米食意識，更促進在地消費樂哈哈，大手牽小手傳承米食文化。

節目主持人舉牌高喊一整年竹北香米免費吃，恭喜天選之人中彩壓軸大獎。（圖/記者黃溎芬攝影）

副縣長陳見賢開幕致詞時特別呼籲廚餘減量，希望民眾攜手重視非洲豬瘟問題，縣府會全力防堵，為民眾把關。他感謝竹北市農會所有同仁攜手推廣新竹縣在地農產及美食，竹北產出的米相當優質，獲獎無數，參展現場很多創意米製品美食，相當用心，縣府將全力協助農會，祝福活動圓滿順利。

中崙社區排舞班唯一男生吳輝榮練舞僅2個月，竹北米糧節助陣舞姿博取全場喝采。（圖/記者黃溎芬攝影）

好米你好生活活動豐富而多元，包含米食小學堂、DIY體驗、米食創意料理比賽、打卡禮及抽獎好禮活動等，以生動有趣的方式讓民眾學習米糧知識，在地農特產品、產銷履歷米製品如糙米餅、糙米冰淇淋、米蛋糕等攤位展售，增加能見度帶動在地消費。隨著農地環境、耕作習慣及國人飲食習慣改變，農會配合大糧倉計畫種植雜糧作物如大豆、黑豆及地瓜等，將米糧及加工品發展為成為地方特色產品。活動以「好米」為核心，從餐桌出發，推廣多元米食文化，並同時響應農民直銷站「新鮮、安全」的在地精神，提供消費者最直接、最安心的農產選擇。熱鬧的「小小廚師料理競賽」，鼓勵孩子們發揮創意。為協助農民推動區域化、特色化農產品，也邀請全國各地農會共襄盛舉，包括澎湖區漁會、北斗鎮農會、官田區農會、寶山鄉農會等特色展售攤位，與在地青農、新鮮蔬果攤共同提供最優質的禽畜及各式農產品。竹北農會特色霜淇淋、炸薯條、烤玉米餐車、烤香腸、蝦餅等多樣化美食，滿足民眾味蕾。結合在地農業精神、休閒樂趣與美味米食的年度盛會，用實際行動支持國產米糧與台灣農業。精彩表演節目輪番上陣，民眾老少參加滿額500元抽獎活動，現場「蔬果限時特賣」，讓大家以實惠價格將新鮮蔬果直接帶回家，又刺激又好玩，期待明年再會。

竹北市農會邀請民眾一起開鍋吃好米，米糧節嘉年華人氣沸騰。（圖/記者黃溎芬攝影）

