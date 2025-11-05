竹北美學教育好評再啟動 鄭朝方邀5音樂家攜手校園奏響竹北音樂故事

竹北市長鄭朝方（右）與鍵盤旅人盧易之（左）即興來場四手聯彈，獲得滿堂彩。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

二０二五「竹北音樂故事」五日由竹北市長鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等共同宣布竹北音樂故事二０二五新篇章正式展開，鄭朝方與鍵盤旅人盧易之即興來場四手聯彈，獲得滿堂彩。活動將於廿九日在縣政六路登場，以「Rhapsody狂想曲」為主題，帶來更宏大、更精緻的規格與市民相見。

鄭朝方表示，去年竹北首度推動這場實驗教育，把專業音樂帶進校園、讓孩子與大師共練、共演，結果超越預期，獲得廣大迴響，現在更成為竹北音樂班孩子與家長最期待的年度盛宴。今年持續由頂尖音樂家進駐校園培育孩子，也以更跨界、更城市型的策展思維，呈現竹北科技與人文交織的城市氣質。

「鍵盤旅人」盧易之老師以「桃花過渡」揭開五位大師駐校與合作名單，分別為盧易之與興隆國小、「耀世名弓」曾耿元與東興國小、「豎笛王子」林志謙與仁愛國中、「弦樂巨擘」蘇顯達與成功國中、「小提琴新秀」魏靖儀結合安興國小與光明國小同台演出。五組陣容將帶來從台灣民謠、經典動畫、世界名曲到古典樂章的跨領域曲目，讓市民在旋律中感受竹北的青春、文化與想像力。

鄭朝方強調，城市的美學教育不是口號，而是堅持與連續。竹北音樂故事不做一次性演出，而是文化扎根工程。他表示，五位大師與校園師生共演，是竹北將專業藝術變成全民文化養分的具體實踐，希望讓市民在音符裡感受到城市的溫度、驕傲與前進的力量。

活動將於十日在Open Tix開放線上索票，名額有限，敬請把握。規劃為日光場及星光場，從親子午後到浪漫夜色，打造城市音樂節般的沉浸式體驗。