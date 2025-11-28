竹北老市長現身力挺陳見賢 何淦銘：讓能做事的人帶領竹縣前進

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹縣副縣長陳見賢27日宣布投入2026縣長選舉，地方政壇最受矚目的支持者之一前竹北市長何淦銘，也正式加入競選團隊擔任執行長。在外界眼中，這不只是一位前市長的站台，更是具有高度指標性的政治訊號。一位兩度高票當選竹北市長，且長期在基層累積深厚信任的人，如今挺身站到陳見賢身旁，對正在轉型的竹縣政治生態，具有不可忽視的指標意義。

何淦銘為前東元醫院副院長，曾任新竹縣議會議員，2014年，他以無黨籍身分拿下近7成得票率，超過48,000票當選竹北市長，震撼地方政壇。2019年，再以近6成得票率連任，在地方民意版圖中具有強大象徵性，更是最典型的「苦幹型政治人物」。

何淦銘選擇加入陳見賢團隊，在地方被視為「竹北勢力明確表態」的一項重大指標。何淦銘表示，這個決定其實沒有什麼好猶豫，「一個願意為新竹縣承擔的人，我們就應該主動協助他。」他說，竹縣近年面臨交通壅塞、建設整合、社福支出與人口成長帶來的挑戰，需要的不是政治明星，而是能真正處理問題、敢承擔、懂治理的人。

陳、何兩人的合作並非始於今日，而是橫跨議會與行政體系的共同經驗。何淦銘擔任議員時，陳見賢是當時議長；何淦銘當選竹北市長時，陳見賢先後出任副議長與副縣長，兩人一起在最複雜的行政與政治縫隙中推動建設。何淦銘回憶說，當時竹縣財政負債沉重，是地方最棘手的問題之一。陳見賢協助前縣長邱鏡淳推動財政調整，從體質改善、支出控管到開源節流，一步步翻轉縣府財政結構。「那是一段外界不一定看得到，但非常關鍵的治理歷程。」何淦銘說，陳見賢對財政的掌握與務實作風，是他最佩服的能力之一。

在竹北建設上，縣市協調常是最難處理的環節。文田橋、水月橋等重大工程、路平專案與人行道改善等民眾最有感的建設，雖由市公所積極爭取，但真正要推動、要落地，需要縣府共同協調。何淦銘說，那幾年竹北人口暴增，建設需求龐大，「意見不同在所難免」，但陳見賢總能在關鍵時刻出面將事情拉回正軌，讓工程順利推動與完工。

治安防護網的跨區合作，更是何淦銘認為陳見賢「看得長遠」的實例。竹北監視系統預算有限時，何淦銘與陳見賢共同推動建置監視設備，強化治安。「治安不是單一鄉鎮就能顧好的，要區域聯防才有效。」這項跨區合作能在議會通過，陳見賢扮演關鍵推手。

從財政調整到建設協調、從合作到治理，何淦銘認為陳見賢展現的是「長期累積的務實能力」與「真正能執行的治理風格」。他說，自己之所以願意在參選初期就公開站出來，是因為看見竹縣正走到新的十字路口，需要一位能承擔、能協調、能執行的領導者。「我不是只是支持一個人，而是希望新竹縣能找到一位能帶領大家往前走的執行者。」