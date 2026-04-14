竹北被封「新天龍國」竟沒鼎泰豐 在地分析4原因：不必要
新竹竹北為科技產業重鎮，近年物價直逼台北，更有「新天龍國」的說法，一名在地人抱怨，竹北沒有鼎泰豐，若想用餐必須到新竹市區的大遠百，貼文引發討論，有網友分析背後原因，包括竹北距離新竹市區不遠，消費者多已習慣前往既有據點用餐，加上餐飲品牌展店需評估租金、人力成本及整體營運效益，在成本壓力較高的情況下，未有在竹北另設門市的必要性。
原PO近日於Threads發文指出，新竹竹北就這麼不值一間鼎泰豐嗎？貼文引起熱烈討論，除了鼎泰豐，在地人也點名其他連鎖品牌，包括LOPIA、西堤、天仁茗茶、壽司郎等。
鼎泰豐在台灣多縣市設有據點，台北包括信義店、復興店、天母店、台北101店、南西店、A4店、A13店及新生店；新北為板橋店；新竹地區為新竹大遠百店；台中及高雄也設有分店。
至於竹北作為科技產業重鎮，擁有大量高收入科技從業人口，為何沒有鼎泰豐進駐？留言中有網友分析，由於距離新竹市區不遠，多數民眾仍會前往新竹大遠百用餐，對品牌而言，尚未形成必須在竹北另設據點的需求；另也有人提到，餐飲業展店仍須考量營運成本，竹北近年房價與物價居高不下，人力與租金支出壓力較大，可能影響業者進駐意願。
網友紛紛留言，「竹北地貴，租金貴，塞車到爆，過去開是找自己麻煩嗎？」、「竹北確實不需要啊！新竹就有了，幹嘛再開一間分散人潮，成本貴死，完全不划算」、「真的好想要有鼎泰豐在竹北」、「新竹不是有嗎？新竹有的話，竹北就不會有啊」、「今天才去新竹吃，希望竹北有鼎泰豐＋1」。
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