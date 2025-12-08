竹北西區快速成長 竹縣議會副議長王炳漢說最懂城市治理的人是陳見賢

竹縣議會副議長王炳漢（右二）說，陳見賢是最懂城市治理的人，是竹縣下屆縣長最佳人選。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣議會副議長王炳漢近日積極奔走、全力支持副縣長陳見賢參選新竹縣長。針對國民黨新竹縣長提名布局，王炳漢八日再度明確表示「地方唯一支持陳見賢。」並強調陳見賢多年深耕地方建設，「讓新竹真正往前發展」。

王炳漢指出，竹北西區正快速成長，未來縣長必須具備「跨局處整合、行政協調、城市治理」三大能力。陳見賢過去在交通改善、教育擴建及重大建設協作上成績明確，行政經驗完整、治理方向清楚，是最能帶領西區穩健前進的縣政領導者。

王炳漢說，竹北發展並非近年才起步，而是早在十多年前陳見賢擔任竹北市民代表會主席時就已奠定基礎。當時陳見賢提出「烏魚季」與「新月沙灘觀光」構想，以季節活動結合海岸休憩帶動城市品牌，並獲葉芳雄、楊敬賜與何淦銘三任市長採納、持續推動，形成竹北觀光的早期底蘊。

在擔任議長期間，陳見賢更深化新月沙灣建設，並協調縣府資源。讓海岸線從單點景觀升級為具延展性的公共空間。王炳漢表示：「城市不會自己變大，也不會自己變好。今天看到的新月沙灣與海岸廊帶，是長期行政協作累積的成果。」

王炳漢說，近年他持續推動西區多項基礎建設，包括爭取縣府投入一千二百廿五萬元改善蓮花路、鳳岡路五段路面，並長期協助五所學校弱勢學童。他指出，竹北西區人口逐漸成長，交通、公共服務乃至未來社會住宅等需求迫切，需要具備整合力的縣長。「陳見賢不僅懂行政，更理解竹北發展的歷史與問題癥結，是最適合帶領竹北向前的人。」

陳見賢辦公室執行長何淦銘表示，感謝王炳漢副議長長期投入西區建設，也感謝此刻以行動支持陳見賢。何淦銘強調，陳見賢團隊將與所有支持力量攜手，以穩健、務實的理念，讓新竹縣在既有基礎上持續前進。