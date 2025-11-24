竹北西區監視器少於東區 議員籲增設守護治安

國民黨新竹縣議員陳凱榮（中）24日質詢時指出，竹北市西區包括監視主機、攝影機及車牌辨識設備都比東區少，恐影響治安與破案效率。（王惠慧攝）

受到竹科外溢效益影響，新竹縣竹北市人口持續增加，已突破22萬人，國民黨新竹縣議員陳凱榮24日質詢時指出，竹北市西區包括監視主機、攝影機及車牌辨識設備都比東區少，恐影響治安與破案效率；對此，縣警局長林建隆表示，明年將邀地方共同討論需求，納入增設參考。

陳凱榮指出，新竹縣竹北警分局目前共設313組監視主機、2246支攝影機，其中，有車牌辨識功能的攝影機達1389支，協助今年4至9月偵破案件較去年同期增加7件、查獲嫌犯增加15人，顯示監視系統對治安具有實質助益。

但透過縣警局資料，比較東、西區數據，指出鐵路以東（含三民、六家、高鐵派出所）的監視主機173組、攝影機1237支、車牌辨識攝影機744支；鐵路以西（竹北、豐田、鳳岡派出所）則僅有主機140組、攝影機1009支、車牌辨識645支，分別比東區少了33組、228支與99支。

陳凱榮說，西區並非人口稀少，包含竹義、新崙、泰和里及市公所周邊新社里、新國里、聯興里別都是人口密集區，加上西區精緻農業與觀光並重，農民常因晚間農作物遭竊被迫在瓜田間過夜看守，需要穩定的監視系統支撐治安需求，不能因設置數量不足，犧牲農民耕種成果。

他強調，竹北東、西兩區均為3個派出所，不能僅以人口差異作為配置依據，尤其瓜田周遭、大眉、新港、新庄、麻園、大義等地皆具有地緣特性與治安需求，應列入增設重點，增加監視器密度，提升預防犯罪效果。

對此，縣警局長林建隆表示，竹北警分局目前監視主機與攝影機皆為竹縣最多，設置原則以治安熱點與交通要道為優先，並會考量人口結構與治安狀況，西區人口確實低於東區，但強調仍會以全縣觀點通盤規畫。

林建隆說，警局每年編列約3000萬元用於監視器汰舊換新及新設點位，妥善率維持在98％以上，日常亦有專責人員巡檢。他承諾，明年度規畫增設時，將邀分局、派出所與地方民意代表共同勘點，檢視西區是否有補強需求。

