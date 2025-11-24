竹北西區監視器少 治安隱憂

國民黨新竹縣議員陳凱榮（中）24日質詢時指出，竹北市西區包括監視主機、攝影機及車牌辨識設備都比東區少，恐影響治安與破案效率。（王惠慧攝）

受竹科外溢效益影響，新竹縣竹北市人口持續增加，已突破22萬人，國民黨新竹縣議員陳凱榮24日指出，竹北市西區包括監視主機、攝影機及車牌辨識設備都比東區少，恐影響治安與破案效率；對此，縣警局長林建隆表示，明年將邀地方共同討論需求，納入增設參考。

縣議員陳凱榮指出，新竹縣竹北警分局共設313組監視主機、2246支攝影機，其中有車牌辨識功能的攝影機達1389支，協助今年4至9月偵破案件較去年同期增加7件、查獲嫌犯增加15人，顯示監視系統對治安具有實質助益。

但透過縣警局資料，比較竹北東、西區數據，東區包括三民、六家、高鐵派出所的監視主機173組、攝影機1237支、車牌辨識攝影機744支；西區竹北、豐田、鳳岡派出所則僅有主機140組、攝影機1009支、車牌辨識645支，分別比東區少了33組、228支與99支。

陳凱榮說，西區包含竹義、新崙、泰和里，以及市公所周邊新社里、新國里、聯興里都是人口密集區，加上西區精緻農業與觀光並重，農民常因晚間農作物遭竊，被迫在瓜田間過夜看守，需要穩定的監視系統。

縣警局長林建隆表示，竹北警分局目前監視主機與攝影機皆為竹縣最多，設置原則以治安熱點與交通要道為優先，並會考量人口結構與治安狀況，西區人口確實低於東區，但強調仍會以全縣觀點通盤規畫。

林建隆也說，警局每年編列約3000萬元用於監視器汰舊換新及新設點位，妥善率維持在98％以上，日常亦有專責人員巡檢。他也承諾，明年度規畫增設時，將邀分局、派出所與地方民意代表共同勘點，檢視西區是否有補強需求。