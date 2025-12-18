竹北警清晨路口暖心、安心陪伴學童過馬路

竹北警清晨路口暖心、安心默默陪伴一名又一名學童過馬路，讓不少家長直呼好窩心的畫面。（竹北警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所警員林冠廷日前執行交通整理勤務時，沒有哨音、沒有口號，員警只是默默站在路口，放慢腳步，陪著一名又一名孩童安全通過繁忙的馬路，不少家長看到此景，覺得好暖心。

竹北警分局表示，正值上學尖峰時段，路口車輛頻繁穿梭，對年幼的孩子而言，每一次過馬路都是一場考驗。執勤員警見狀，主動走到孩子身旁，以身體作為最直接的防線，細心觀察來車動向，確認安全後再引導孩子通行。這樣的舉動，看似平凡，卻在繁忙的日常中，為孩子築起最溫暖、也最安心的保護。

竹北警分局說，沒有刻意的指揮，也沒有吸引目光的舉止，員警只是自然地站在孩子身旁，將「保護」化為一種本能。那一刻，警察不只是交通崗位上的執勤者，更像是一位默默守護的家人，替家長分擔了最放不下的擔心。

林冠廷表示，維護學童上下學安全，本就是交通勤務中重要的一環。尤其在上下學時段，車流量大、視線複雜，任何一個小疏忽，都可能造成無法挽回的遺憾。因此，除了疏導交通，更會隨時留意行人的安全需求，特別是年幼學童與行動較慢的長者。

這幕暖警的舉動，真實展現警察工作價值。警察不僅僅是打擊犯罪、維護治安的角色，更是在市民日常生活中，守住每一份看似微小卻無比重要的安全，也許只是短短幾秒鐘的陪伴，卻可能成為孩子心中最深刻、最安心的記憶。

新竹縣警察局呼籲，用路人於上下學時段行經學校周邊，務必減速慢行、禮讓行人，共同為孩子打造更安全的通學環境。社會的安全，不只靠警察一方，而是需要每一位用路人共同守護。