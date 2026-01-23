竹北議員選區重畫 新秀搶攻

竹北市議員選戰受選區重畫影響，將分為東、西兩區，且總席次預計由12席增加至13席，新增1席不僅吸引各黨派新秀搶進，更因現任市長鄭朝方動向，讓整體局勢陷入連鎖反應的觀望期。

市長鄭朝方是牽動全局的關鍵指標，若轉戰縣長，將吸引多位現任議員轉換跑道，議會也將釋出更多空缺。若鄭尋求連任，泛綠陣營可能傾向「現任優先」的保守策略，維持代表與議員的既定占比。

目前傳出有意挑戰市長寶座的現任議員包括無黨籍邱靖雅、國民黨林禹佑、民眾黨林碩彥，國民黨吳旭智則被認為除竹北市長，也將備戰後年立委。

竹北選區一分為二後，重視地方實力與服務扎根的西區，現任的國民黨副議長王炳漢、陳凱榮，以及無黨籍鄭美琴、民進黨張珈源直接轉向西區，緊密的地方實力讓新人難有插旗空間。

作為竹科移民聚集地，東區選民重視教育與市政議題，現任議員雖然基本盤穩固，但面臨選區畫分後選票分散危機，若無法在重畫後的區域內開拓新票源，恐遭聲量高的新人超車。

竹北市民代表有意更上一層樓的，包括民眾黨游雅婷與國民黨戴佩如，兩人均擁有高知名度與聲量，轉戰議員選舉對現任議員構成不小威脅。民進黨則有曾玉菱、邵啟月等，但仍需等待鄭朝方動向以及縣黨部評估，才會有更進一步動作。

年底竹北市議員選戰將是老將守成與新人空戰的對決，在席次重組與市長動向不明下，有意挑戰、連任者要迅速適應選區重畫，精準鎖定東、西區特性，才能在13席中搶下一席之地。