竹北議員＋1席 各黨卡位搶布局

國民黨議員吳旭智長期深耕地方，被點名很可能代表國民黨參選竹北市長。（王惠慧攝）

政治世家出身的國民黨議員林禹佑（前排左二）形象清新、學歷亮眼，被視為可能挑戰竹北市長。（王惠慧攝）

新竹縣竹北市因下屆選區畫分調整，席次可望從12席增至13席，加上多名現任議員被點名可能轉戰市長，牽動連任布局與政黨版圖重洗牌，藍綠與小黨爭搶布局、提前試探聲量，選情競爭激烈。

中選會今年9月通過選區調整案，各陣營啟動盤點；現任12席議員尚未表態是否放棄連任，但過去未分東、西區，議員腹地高度重疊、陣營彼此牽制，誰往哪區布局、誰又跳出來選市長，成最大變數。

藍營仍坐擁基本盤，本屆以6532票拿下第3高票的林禹佑加入後更添戰力；現任議員吳旭智、王炳漢、蔡志環、陳凱榮長年經營基層，若無更上一層樓布局，連任可望穩住陣腳。民進黨同樣積極固樁，張珈源、蔡蕥鍹、歐陽霆3人續任聲勢強勁，被視為綠營穩固板塊的核心戰將。

無黨籍為竹北關鍵勢力之一，本屆得票最高的邱靖雅、8連霸的鄭美琴，以及長期深耕動保與勞工議題的朱健銘，3人地方基礎深厚，動員能量強，被視為無黨籍最具戰力的鐵三角，下屆仍採無黨籍再戰機率高。

不過，國民黨的吳旭智、林禹佑被點名可能挑戰竹北市長；民眾黨新竹黨部前副主委林碩彥動作頻頻，被視為藍白合作的潛在籌碼，地方盛傳他有意以交換模式爭取出戰市長。

藍營已有市民代表確定轉換跑道，綠營也傳出將推新生代女性挑戰者；民眾黨、時力同樣將竹北視為必爭之地，其中民眾黨竹北市民代表游雅婷長期關注兒少議題，被視為突破竹科家庭的黑馬。

隨選區分割成定局、席次可望增加，藍綠正急於鞏固地盤，小黨伺機建立灘頭堡；現任議員是否挑戰市長，將左右下屆議員布局變數。