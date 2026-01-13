竹北豆子埔溪蛻變親水空間 楊文科視察環境改善工程

縣長楊文科提早親赴現場會勘。





新竹縣政府積極打造竹北市「生命之河」，備受市民期待的「新竹縣竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」即將於16日動工。縣長楊文科13日提早親赴現場會勘，深入了解工程規畫與水質淨化流程，期勉施工單位務必如期如質完成，為竹北市民打造一座能親水、能散步的都市生態廊道。

楊文科說，縣府將投入 1.87 億元將豆子埔溪改善工程進行美化及整治等，以韓國首爾清溪川為範本，打造親水及淨水空間，孕育更好的親水性，更親近市民，可以散步及乘涼，工程即將動工，也透過農田水利署及地方代表等一起努力，甚至鑿井，讓這條水流源源不斷，希望未來豆子埔溪水變更加清澈，成為新竹縣的驕傲，期待2年後全新面貌與縣民見面。

楊縣長在會勘中指出，這次兩大核心重點，第一「精準截流」淨化水質，針對至善橋至博愛橋段，將原本流入溪中的民生污水進行精準截流，引導至地下化的「礫間處理機房」。利用自然過濾原理除臭淨化後，再將清水抽送回縣政九路上游放流。這不僅能除臭，更能為溪流提供穩定、乾淨的補給水源，解決枯水期水質不佳的沉痾。

第二為「以人為本」景觀優化，同時改善文信公園景觀，並打破傳統河岸的隔閡，新闢草坡護岸與自然棲地。讓長輩與小孩都能輕鬆親水，特別設置多處無障礙坡道、親水棧道及趣味跨河跳石，讓豆子埔溪充滿歡笑教育與遊憩空間。

工務處長戴志君提到，豆子埔溪是竹北重要的城市藍帶，為徹底解決水質與景觀問題，縣府積極爭取中央補助，本案總經費達1億8740萬元，獲環境部補助1億1806萬餘元，縣府自籌6933萬餘元，工期為600天，預計116年底完工，希望將豆子埔溪蛻變成循環親水空間。

