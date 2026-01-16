竹北鐵皮民宅凌晨大火！2越南籍男女無呼吸心跳急送醫

新竹縣竹北市新泰路今（16日）凌晨1時許發生住宅火警，消防人員獲報到場後，立即拉起水線全力灌救，並於屋內救出2名傷者，皆一度失去生命徵象，緊急送往醫院治療，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

新竹縣竹北市新泰路發生住宅火警。（圖／消防局提供）

新竹縣政府消防局於1月16日凌晨1時43分接獲通報，竹北市新泰路一帶發生住宅火警。消防局隨即派遣第一大隊，並出動豐田、竹北、光明、山崎、高鐵及新工等分隊車組前往搶救，共計出動15輛消防及救護車、32名人員投入救援行動。

消防人員抵達現場後，確認為2層樓鋼架鐵皮建築物起火，立即佈署2條水線入室搜索並同步射水搶救。於凌晨2時25分，消防人員成功救出2名傷者，皆一度失去生命徵象，經現場救護人員積極急救後，陸續恢復生命徵象。

消防人員到場滅火。（圖／消防局提供）

一名潘姓女子（38歲，越南籍）由竹北救護車後送東元醫院，經急救後再轉送台中中醫大加護病房；另一名阮姓男子（29歲，越南籍）由光明救護車後送中國醫藥大學新竹附設醫院，後續由院方持續治療與觀察。

消防說明，火勢於凌晨2時53分完全撲滅，現場燃燒位置為2樓房間內傢俱及雜物，燃燒面積約50平方公尺，另有義消8人協勤支援。後續已依規定通報火災調查人員進行調查，以釐清火災相關原因。

消防人員緊急將2名傷者送醫。（圖／消防局提供）

新竹縣政府消防局提醒，民眾應留意居家用火、用電安全，避免在室內堆積大量易燃物品，並建議裝設住宅用火災警報器，以利第一時間發現火警並及早應變，降低人命傷亡風險。

火警現場。（圖／消防局提供）

