竹北雙徵才 43企業1800職缺

▲竹北就業中心十一月十三日及十五日舉辦兩場徵才活動。（圖：活動示意圖）

為協助民眾掌握轉職契機，促進在地就業，竹北就業中心將於十一月十三（四）及十一月十五日（六）舉辦兩場徵才活動，邀請共四十三家企業與托育機構參與，釋出超過一八○○個就業機會，從科技製造、餐飲服務到托育照顧，提供多元選擇，滿足不同族群的就業需求。

首場活動將於十三日下午一時三十分至四時在竹北市中興里集會所舉辦，邀請緯創資通、緯創醫學科技、頎邦科技、中國砂輪企業、欣銓科技、同一工業、士林電機、新竹豐邑喜來登、群品餐飲等二十六家知名企業共襄盛舉，釋出多達一七二五個優質職缺。本場活動以科技產業為主軸，輔以製造、餐飲等多元領域，多家企業為延攬優秀人才，特別開出具競爭力的薪資條件，壹久科技徵求模擬分析工程師，薪資五萬元以上；欣銓科技招募產品測試工程師，薪資上看六萬元。

第二場活動因應雙薪家庭托育需求增加，特別結合托育業者辦理「客製化徵才服務」，共同打造婦女友善托育職場，將於十五日上午九時三十分至中午十二時在竹北斗崙里集會所舉行，邀集艾貝爾托嬰中心、展莛荌托嬰中心、心搖籃國際托嬰中心等十七家托育機構參與，提供九十二個托育人員及主管職等工作機會。