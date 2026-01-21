竹北馬年春聯週六快閃發送 書法名家「駿程萬里」祝福市民

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接2026丙午馬年，竹北市公所今天(21日)發表賀歲春聯，主要仍以前竹縣府退休官員、書法名家葉國居的「駿程萬里」、「如意馬」系列春聯為代表。

竹北市長鄭朝方說，自他上任以來，每年的賀歲春聯都用「如意」為創作核心。今年延續傳統，請書法家用金色勾勒「如意馬」，傳達「幸福加馬、邁向大好年」的美好寓意。

他也結合葉國居的書法，設計賦予「如意馬」為專屬竹北的獨特性，平添其收藏價值。

今年還會同步推出家戶版的直式春聯「駿程萬里」，以奔放有力的線條展現駿馬躍動的氣勢，象徵希望與前行的力量，給市民們祝福。

竹北市公所將在週六在楊柳堂、福德廣場、水圳公園以及竹北遠東百貨，4處快閃發送橫幅限量版馬年春聯。而公所推出的「竹北伴手禮—超越禮盒」，發送現場也可直購，花800元還送800贈品券，所有市民都可參加。

包含之前已買伴手禮的市民；前100名「早鳥」還可獲得精美好禮多選一以及露營推車摸彩券。

