竹北驚傳家暴殺人！82歲翁鈍器打死老伴 檢方聲押禁見

新竹竹北今（12/3）日凌晨驚傳一起家暴殺妻案，82歲翁姓老翁疑因長期精神狀況不佳，失控打死他的71歲曾姓妻子，犯後自行打電話報案。新竹地檢署獲報後，隨即指示專組主任、承辦外勤檢察官、國民法官小組成員與警方組成專案小組共同偵辦。翁男經檢察官訊問後，認定其涉犯家暴殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

檢警初步調查，翁男身心狀況極度不穩定，疑似在案發前曾與妻子發生口角，一時情緒激動，以徒手和鈍器毆打妻子致死。

竹檢指出，代理檢察長姜貴昌接獲通報後，隨即指示檢察官與警方組成專案小組，並由專責檢察官帶同法醫進行相驗，同時迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，犯罪被害人保護協會新竹分會將會提供被害人家屬必要的法律資源與心理輔導。

檢察官訊問後，認定翁男涉犯《家庭暴力防治法》、《刑法》家庭暴力殺人罪，罪嫌重大且有逃亡可能，向法院聲請羈押。竹檢表示將徹查真相、釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維護社會治安與公共安全。

