竹北驚現「香蟹大道」！10隻帝王蟹霸氣走台步民眾看傻 背後原因曝光

竹北人行道10隻帝王蟹霸氣走台步掀起熱議。圖／翻攝自Threads @sailing_house_hu

新竹竹北知名地標「江海大樓」近日再現奇景，除了外牆被漆成「海洋風」，門口也被放上一個巨大的船錨，成群的帝王蟹更直接在人行道走起台步，霸氣一幕曝光後瞬間引起熱議，讓人不禁笑稱「竹北不愧是高收入族群的地盤，連流浪動物的身價都特別高」。

一名網友在Threads上發布一段影片，表示在「江海大樓」前人行道，發現多隻10隻帝王蟹正在遊走，驚呼「剛剛有海嘯嗎？竹北人行道上出現多隻帝王蟹，走過去差點被夾到。」

該段畫面曝光後短短1天吸引160萬次瀏覽，不少人看完紛紛讚嘆「這是竹科人的寵物」、「救救他們會乾掉，放進我胃裡吧」、「這算一種香蟹大道嗎」、「算是一種新城帶蟹嗎」、「竹北真不愧是有錢人的大本營」、「竹北人就是樸實無華，喜歡在街上養帝王蟹」、「不是啊，大家都只想著抓回去吃」。

也有人說，該畫面恰好完美呈現出竹北的高經濟水平，「連流浪動物的身價都特別高」。

根據《中時新聞網》報導，據消息人士透露，這批帝王蟹是江海大樓客戶送禮物，在一樓展示完後就裝箱，並交給廚師料理。

也有人透露，江海大樓的擁有者身價上百億，自詡為「船長」，於2017年買下大樓，如今又計畫在大樓前安裝一座高達17公尺的大型錨，引起附近社區居民關注。



