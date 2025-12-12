竹北「十字星籃球場」啟用 號召市民挑戰投籃王拿iPhone 17

原公十二的籃球場命名為「竹北十字星籃球場」，12日正式開放使用。





繼星際風雨球場與尚義星空球場後，竹北市再添一座以星際為主題的特色球場。位於市東公園內、原公十二的籃球場，正式命名為「竹北十字星籃球場」全面改善完工，12日正式開放使用，並於27日舉辦「竹北市長盃投籃大賽」。

竹北市長鄭朝方表示，此次改造工程包括地坪重新整理、球框全面更新，並且將原生綠樹融入球場，一邊運動一邊呼吸芬多精，感覺就像在森林裡面打球，他接著說明，球場以四個半場交織而成，從空中俯瞰宛如一個巨大的十字，因此賦予「十字星籃球場」之名。除視覺及設施升級外，也同步增設四向投光燈，提升夜間照明品質，並在樹蔭下打造舒適的休憩座椅區，有幾個座位角度特別有禪意美學，也提供球友與等待家長更善美的運動與觀賽環境。

為讓市民感受升級後的十字星籃球場魅力，竹北市公所將於12月27日舉辦幸福竹北市民專屬的「竹北市長盃投籃大賽」。開放280個名額，採現場報名制，報名時間為當日16:00-17:30逾時不候。為鼓勵全民運動，不限年齡、不分性別，男女老少都能在星光下參與投籃的樂趣。





